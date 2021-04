von Petra Wunderle

Herr Jegle, warum macht die Dinkelbergschule dieses Projekt?

Wir wollen vor Ort Sozialkompetenz schulen und aufbauen, das ist ein Präventionsansatz und darauf wollen wir die Aufmerksamkeit lenken. Unsere Gesellschaft ist bunt und jeder ist unterschiedlich. Den Kindern wird vermittelt, wie man mit dieser bunten Vielfalt umgeht. Der zentrale Unterschied zum Unterricht mit uns Lehrern liegt in diesem einen Jahr darin, dass wir den externen Partner mit dabei haben. Im Vordergrund steht seine Arbeit mit den Kindern in den Klassen und kleineren Gruppen, sowie mit Vorträgen für die Eltern. Für uns Lehrer ist es quasi eine Fortbildung. Wir haben bereits mit einer Befragung für Kinder und Eltern gestartet, am Schluss erfolgt die gleiche Umfrage noch einmal. Dann sehen wir, ob sich die Wahrnehmung des sozialen Klimas verbessert hat. Mit dem Projekt wird auch das Konzept der gewaltfreien Kommunikation eingeführt und geübt. Es geht darum, die Kommunikation untereinander gelingend und eskalationsfrei zu gestalten.

Zu Person und Projekt Martin Jegle, 37 Jahre, ist seit Oktober 2020 Rektor der Dinkelbergschule Minseln. Mit ihrer Außenstelle Eichsel startet sie das Projekt „Sozialkompetenz“. Dafür hat die Dinkelbergschule, eine Grundschule mit 136 Schülern (davon 65 Kinder in Eichsel), einen externem Partner gewonnen. Der Psychomotoriker Bernhard Marx wird die Schüler, Lehrer und Eltern ein Jahr lang begleiten.

Warum ist dieses Projekt so wichtig?

Sozialkompetenz ist einer der festen Bestandteile des Bildungsplanes. Kinder müssen Sozialkompetenz erwerben, um die soziale Gesellschaft von morgen prägen zu können. Ich erlebe hier auf dem Dinkelberg eine hohe Sozialkompetenz, eine gute Art, wie die Kinder miteinander umgehen. Gleichzeitig ist das Projekt Präventionsarbeit im Bereich Gewalt und Mobbing, denn einen präventiven Ansatz zu verfolgen ist zu jeder Zeit sinnvoll.

Hat das Projekt auch etwas mit der Corona-Krise zu tun und hat die Vermittlung von Sozialkompetenz während der Schulschließungen gelitten?

Das Projekt ist nicht zwingend auf Corona zurückzuführen. Wir haben aber schon bemerkt, dass gerade im sozialen Bereich Defizite durch die Isolation zu Hause aufgetreten sind. Das ist eine Lücke in der kindlichen Biografie, die man so nicht lassen sollte. Die Kinder hatten sich gegenseitig als Gruppe nicht mehr. Jetzt finden sie sich wieder als Gemeinschaft und ich kann erkennen, sie haben große Freude dabei. Teilweise ist es erstaunlich, wie tief gewisse Vorsichtsmaßnahmen verankert sind; sie halten Abstand und achten auf die Hygienemaßnahmen. Das ist nicht kindgerecht, aber eben in der heutigen Zeit nötig.

Das Projekt wird nicht aus dem Schulbudget bezahlt, wie wird es finanziert?

Ein großer Teil der Finanzierung ist durch unseren Förderverein und eine Initiative der Eltern gesichert. Daneben sind wir noch auf der Suche nach Sponsoren.