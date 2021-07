Rheinfelden vor 51 Minuten

„Unser Ziel ist, dass die Kinder sich gemeinsam sportlich betätigen“ – Vorsitzende Gudrun Hauck über die Gründe der Skizunft, eine Sommer-Ski-Olympiade abzuhalten

Die Skizunft Rheinfelden veranstaltet am Samstag, 24. Juli, von 9 bis 15.30 Uhr eine Sommer-Ski-Olympiade mit 70 Kindern im Europastadion. Was die Teilnehmer erwartet – und, was es mit einem ungewöhnlichen Verkaufsangebot der Zunft auf sich hat, verrät die Vorsitzende Gudrun Hauck im Gespräch.