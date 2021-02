von Roswitha Frey

Ein Klick am Computer und schon wandeln die Besucher im „Garten der Fantasie“. So nennt sich die virtuelle Ausstellung der Online-Fotokurse von Petra Böttcher an der Volkshochschule Rheinfelden. Da Galerien, Kunsthäuser und Museen geschlossen sind, ermöglicht diese Schau im Internet einen anregenden Spaziergang durch die faszinierende Welt der Flora.

Per Mausklick durch die Schau schlendern

Auf den 60 Bildern der zwölf Teilnehmer aus der ganzen Region erscheinen die Pflanzenmotive so vieldeutig, außergewöhnlich und facettenreich, wie man sie nur selten sieht. Überaus experimentell haben sich die Fotografen dem Sujet genähert: Da finden sich Blumen gefroren, gescannt, geflammt, verfremdet oder auch doppelt belichtet. Dozentin Petra Böttcher hat als Kuratorin die Arbeiten ausgewählt, die zu sehen sind, und die aufwendige virtuelle Präsentation erstellt. Die Betrachter spazieren mit den Augen durch 3D-Ausstellungsräume, in denen sich per Mausklick immer neue Stellwände und Fenster öffnen und Einzelbilder heran gezoomt werden können.

Arbeiten aus zwei Kursen

Wie Böttcher berichtet, sind die Fotografien im vergangenen Jahr entstanden. Mitgemacht haben Fotografen aus zwei Online-Fotokursen der VHS Rheinfelden. Vorgabe war, Blumen, Pflanzen oder Gemüse zu fotografieren, so, wie man es nicht kennt, überraschend, anders und unkonventionell. „Es war richtig interessant, was da alles herausgekommen ist“, zeigt sich Böttcher begeistert über den Ideenreichtum und ungewöhnlichen Blick ihrer Kursteilnehmer auf das Thema Flora.

Blumen mit eigenem Ausdruck

„Sie haben die Blumen so fotografiert, als wären es Menschen, mit einem ganz eigenen Ausdruck.“ Teils sind die Fotokünstler in den heimischen Gärten fündig geworden, teils auf Ausflügen und Spaziergängen in der Natur, teils wurden die Pflanzen für das Foto arrangiert in der Art von malerischen Stillleben. Gerade diese unterschiedlichen Interpretationen und neuartigen Ansätze machen die Schau so faszinierend. Da sieht man verwelkte, vertrocknete Blüten, Blumen in eingefrorenen Momenten wie unter einer gläsernen Eisschicht oder eine Mohnblüte auf dem Kopf mit Tautropfen. Blickfänge sind die kristallinen Eisblumen, die gelbe Narzisse unter bläulicher Flamme, die „Makromagie“ von Martin Dietsche und die gefrorenen Blüten von Markus Becker.

Wie surreale Stillleben

Susanne Kirschneck lässt die Flora mysteriös aus dem Dunkel leuchten. Yvonne Annecke taucht Blätter in geheimnisvolle Lichtstimmung. Etwas von menschlichen Figuren haben die Tulpe „Roter Wunderfitz“ von Doris Norbert und der „Grüne Grimm“ von Jürgen Schiewe. Wie karamellisiert sehen die mit Zucker überstreuten Rosen von Antonius Latsch-Gulde aus. Von berührender Zartheit sind die schwarz-weißen Blüten und Mohnblumen von Angelika Ehlers, die den Blumen ein Gesicht verleiht. Juliane Vier und Susanne Kirschneck setzen Topflianen, Steinpilz und Paprika als surreal-fantastische Stillleben mit winzigen Figürchen in Szene. Auch die Iris-Porträts von Gabriele Quay, das haarfeine Goldgespinst von Andrea Schiewe und die Blüten von Manuela Ramsteiner haben eine geheimnisvolle Schönheit.

Die Reaktionen

Böttcher sieht die virtuelle Präsentation als passendes Medium an, um der Fotokunst in Corona-Zeiten eine Plattform zu bieten. Dankbar ist sie, dass die VHS die Software zur Verfügung gestellt und die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden das Projekt unterstützt hat. Kaum im Netz, hat die Schau begeisterte Kommentare ausgelöst. „Durch solche Bilder wird man bestärkt darin, genauer hinzusehen, wie schön die Natur ist“ und „Die Fotos sind so schön und verschiedenartig. Ich habe gestaunt über diesen Facettenreichtum“ lauten zwei Stimmen. Mitte des Jahres plant Petra Böttcher mit ihrer Fotogruppe eine Tour an den Bodensee. Im Oktober steht eine Foto-Exkursion in Mannheim an, im Güterbahnhof und dem Hafengebiet.

Die „Flora“-Ausstellung ist bis 18. März im Internet zu sehen.