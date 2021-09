von Roswitha Frey

Das seltene Vergnügen einen Weltstar des Jazz und der Neuen Musik zu erleben, hatten die Zuhörer in der Rheinfelder Christuskirche. Dort spielte der in New York lebende weltbekannte Schweizer Saxophonist und Komponist Daniel Schnyder im Duo mit dem Rheinfelder Posaunisten Dirk Amrein eigene Stücke, die ein faszinierendes Amalgam aus Jazz, Avantgardeklängen und multikulturellen Rhythmen bilden.

Wie es zu dieser außergewöhnlichen Begegnung kam, erzählte Amrein zu Beginn des Konzerts. Er kennt Schnyder schon lange, hat ihn in dessen Wohnung in Harlem getroffen, wo sie sich um die Ecke ein Sixpack Bier holten. Da Schnyder wegen eines Projekts mit dem Basler Sinfonieorchester gerade in der Region weilt, ergab sich nun die Möglichkeit zu diesem spontanen Duokonzert mit Amrein.

Bad Säckingen Gefühlvolle und mitreißende Klänge gab es beim Dreyland-Blues-Festival im Schlosspark Das könnte Sie auch interessieren

Ein Hörerlebnis waren nicht nur die Stücke an sich, sondern auch die lockere und humorvolle Moderation von Schnyder. Der Wahl-New-Yorker erläuterte seine Musik eloquent und launig und öffnete damit die Ohren für die unkonventionellen Stücke. Rhythmisch prägnant und voller Spielwitz erklang der „Schuhmacher Marsch“, den Schnyder für eine Schweizer Blaskapelle zum Sechseläuten in Zürich und zur Verbrennung des Böög geschrieben hat. Mit Verve und Präzision glänzten Schnyder auf dem Sopransaxophon und Amrein auf der Posaune auch in dem Stück „Trio as Duo“, das in der Reduktion auf zwei Instrumente ein spannendes Klangfeld entfaltet.

Geschmeidig blies Schnyder mit seinem Posaunenpartner ein Stück aus der Suite „Around the World“, die er im Auftrag der Berliner Philharmoniker komponiert hat. In dieser Paraphrase auf die neunte Sinfonie von Beethoven machte das schillernde Bläserspektrum von Sopransaxophon und Bassposaune staunen. Geradezu halsbrecherisch in den Bläsertechniken ging es in Schnyders „Parcours“ zu, in dem Saxophon und Posaune durch schnelle Taktwechsel gefordert sind – ein Parforceritt, der die Musiker flexibel meisterten.

Mit verführerischen Klängen von ganz eigener Magie faszinierte das Duo in „Tales from another Time“ aus Schnyders Oriental Suite, in dem er orientalische Klänge und andere Skalen einfließen lässt. Auch Altmeister Johann Sebastian Bach kam bei diesem Neue-Musik-Konzert zu Ehren, in Form der c-Moll-Fuge, die Schnyder und Amrein in klaren Bläserstimmen leicht jazzig veränderten.

Auch solistisch stellte sich der prominente Gast als Saxophon-Könner vor, der in seinem vierteiligen Solostück über Motiv, Klang, Melodie und Rhythmus reflektiert und das gestalterische Spektrum seines Instruments voll ausschöpft. Im vergangenen November habe er dieses Stück geschrieben, als wegen Corona alle Konzerte ausgefallen sind und er Zeit zum Komponieren hatte, erzählte Schnyder. Auch Dirk Amrein beeindruckte in den Stücken „Der Kiebitz“ und „Oh Horn!“ von Jazzikone Albert Mangelsdorff mit Solo-Performances auf der Posaune. Zwar war es nur ein kleiner Kreis von Zuhörern, doch ihr Beifall war umso größer.