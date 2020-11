von sk

Da gegenwärtig alle Live-Veranstaltungen abgesagt sind, bietet der Musiker Aeham Ahmad Online-Konzerte an. Aeham Ahmad ist palästinensisch-syrischer Flüchtling, wird „Pianist aus den Trümmern“ genannt und erhielt für sein virtuoses Klavierspiel den Internationalen Beethovenpreis für Menschenrechte (wir berichteten). Im September war er in Rheinfelden aufgetreten, der Freundeskreis Asyl Rheinfelden möchte ihn gern weiter unterstützen.

Der Freundeskreis lädt daher zusammen mit dem Beauftragten für Flucht und Migration im evangelischen Kirchenbezirk Markgräflerland zur Teilnahme an Aeham Ahmads Video-Live-Konzerte ein. Dabei wird um Unterstützung des Künstlers mit einer solidarischen Spende gebeten. Aeham Ahmad sagt dazu: „Für Ihre Hilfe bedanke ich mich schon jetzt und freue mich auf Rückmeldungen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund! Und hoffentlich bis bald wieder bei Live-Konzerten!“

In ganz Europa gab der Pianist schon Konzerte, meist spielt er dabei ausdrucksstarke, verschiedene Musikstile mixende Eigenkompositionen. Nun werden diese bis Ende des Jahres immer freitags ab 19 Uhr im Internet zu erleben sein, wechselnd tritt er dabei in Begleitung mit anderen Künstlern auf und es gibt auch Lesungen aus Ahmads Büchern.

Konzert-Termine zum Vormerken

Die Konzert-Termine finden jeweils von 19 bis 21 Uhr statt, am darauffolgenden Sonntag gibt es immer eine Wiederholung, informiert der Freundeskreis und nennt folgende Freitagstermine: am 20. November, 27. November, 4. Dezember, 11. Dezember und 18. Dezember. Zusätzlich wird es ein Solo-Konzert am Montag, 28. Dezember geben, das am Mittwoch, 30. Dezember, wiederholt wird.

Nach wie vor können Aeham Ahmads Bücher sowie seine CD bezogen werden. Aeham Ahmads zweites Buch „Taxi Damaskus“ ist im Eigenverlag erschienen und deshalb nicht im Buchhandel bestellbar, sondern nur in der Buchhandlung Merkel erhältlich (Telefon 07623/618 76).

Info: Der Link zu den Livekonzerten ist während der Konzerte freigeschaltet unter https://www.youtube.com/watch?v=ngCCFncdaHg&feature=youtu.be und auf Facebook unter https://www.facebook.com/events/ 1018834201926012. Wer für den Freundeskreis Asyl spenden möchte, findet mehr dazu auf dessen Homepage. Wer für den Künstler spenden möchte, kann sich bei Jörg Hinderer per E-Mai (joerg.hinderer@kbz.ebika.de) oder unter der Telefonnummer 0162/7243342 melden.