von Horatio Gollin

Der Wald bei Nollingen ist schon immer ein wichtiges Naherholungsgebiet, in Zeiten der Corona-Pandemie aber umso mehr. Zahlreiche Menschen gehen in die Natur, um den Kopf frei zu kriegen, frische Luft zu schnappen oder Sport zu treiben.

Mehr als unschön ist es dann, wenn andere den Wald dazu nutzen, ihren Müll los zu werden. Im Bereich des Nollinger Waldes zwischen Kreiskrankenhaus und Trimm-Dich-Pfad und zuletzt auch im Karsauer Wald bei Riedmatt ist es in den vergangenen zwei Wochen vermehrt zu Müllablagerungen gekommen, berichtet Thomas Hirner, Forstrevierleiter in Karsau und Schwörstadt. „Da gestaltet irgendwo einer seinen Garten um“, meint Hirner.

Praktisch jeden zwei Tage hat er einen neuen Haufen mit Erdaushub gefunden. Insgesamt schon sechs Erdhaufen, die in ihrer Größe jeweils einer Anhängerladung entsprechen. Die Krönung war dann eine Müllablagerung von mehreren mit Erde gefüllten Säcken und Rollrasen. Es handelt sich scheinbar um den gleichen Täter, da es sich immer um das gleiche Erdmaterial handelt, sagt Hirner.

Ordentliche Entsorgung kein Problem

Die Erde wurde an den Wegesrand geworfen, wo mit dem Anhänger leicht rückwärts herangefahren werden konnte. Mitunter wurde die Erde in Wasserläufe gekippt, die wieder frei geräumt werden müssen. „Das ist normale Gartenerde, die kann ganz einfach auf der Deponie entsorgt werden. Das kostet so gut wie kein Geld“, sagt Hirner. Auch der Rollrasen hätten problemlos entsorgt werden können.

Zuständig für die Entsorgung der illegalen Ablagerung ist nicht der Forst, sondern die Abfallwirtschaft des Landkreises. „Bezahlen müssen das dann alle über die Müllgebühr“, sagt Hirner. Generell handelt es sich bei dem im Wald entsorgten Müll um Sachen, die problemlos an verschiedenen Stellen im Landkreis entsorgt werden können, dazu zum größten Teil kostenfrei.

Durch Müllablagerungen entstehen bei der Abfallwirtschaft unnötiger Zeit- und Kostenaufwand. Bei Hirner laufen immer wieder Beschwerden auf, dass Müll im Wald nicht schnell genug beseitigt werde, aber die Abfallwirtschaft tue, was sie könne, versichert er.

„Es wäre wichtig, dass die Leute Zivilcourage zeigen“, meint Hirner. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das keiner gesehen hat.“ Von den illegalen Müllablagerungen sind stark frequentierte Wege betroffen, die zudem für Privatfahrzeuge gesperrt sind. Da ein Förster für ein circa 1800 Hektar großes Gebiet zuständig ist, ist es unwahrscheinlich, dass er die Täter beobachten kann.

Hirner bittet auch im Namen anderer Förster darum, dass bei Beobachtungen von Bürgern, Kennzeichnen notiert werden, damit die illegalen Müllablagerungen polizeilich verfolgt werden können. Er rät aber davon ab, sich selbst einzumischen. Im Falle der entsorgten Erde gab es zwar schon Hinweise aus der Bevölkerung, dass ein Fahrzeug mit Anhänger beobachtet wurde, allerdings waren die Hinweise nicht hilfreich, da eben das Autokennzeichen nicht notiert wurde.

Mögliche Bußgelder sind abhängig von der Müllmenge und ob eine Umweltgefährdung vorliegt. Im Fall der Erdablagerungen befürchtet Hirner aber keine Umweltschäden, da sie wahrscheinlich nicht belastet ist. Allerdings waren erst kürzlich mehrere Kartons mit Hausrat und Medikamenten im Wald weggeworfen worden und da droht schon eine deutliche Gefahr, da sich etwa Kinder dafür interessieren könnten.

Bei Dossenbach hat er im Wald Autobatterien gefunden, was zu Umweltschäden führen könnte. Häufig werden Gartenabfälle im Wald entsorgt, wodurch invasive Arten wie Bambus in den Wald befördert werden können. Müllablagerungen tauchen in Wellenbewegungen auf, meint Hirner. Etwa zur Reifenwechselzeit kommt es häufig vor. Oftmals sehen die Ablagerungen auch nach Wohnungsauflösungen aus, wenn altmodische Einrichtungen oder Elektrogeräte im Wald entsorgt werden, die eigentlich kostenlos auf Recyclinghöfen entsorgt werden könnten.