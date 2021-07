von sk

Von Mittwoch, 30. Juni, auf Donnerstag, 1. Juli, brach ein Unbekannter in ein Modegeschäft in der Karl-Fürstenberg-Straße ein. Der Unbekannte nahm eine cremefarbene Geldkassette mit, in welcher sich etwa 170 Euro Bargeld befanden.

In der gleichen Nacht brach vermutlich der gleiche Unbekannte zudem in ein Friseurgeschäft in der Güterstraße ein. Dort nahm der Unbekannte etwa 600 Bargeld aus mehreren Sparschweinen sowie ein Laptop und einen Drucker mit.

Die genaue Höhe des Diebstahlschadens ist hier noch nicht bekannt. Der Unbekannte hebelte beide Male die Schiebetür der Geschäfte auf. Die Höhe des Sachschadens ist hier auch noch nicht bekannt.