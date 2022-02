von Verena Pichler

Rheinfelden Friedrichshafen, Lörrach, Augsburg: Die Liste der Städte, die bei der Initiative „Lebenswerte Innenstädte durch angemessene Geschwindigkeiten“ mitmachen, wächst. Der Hauptausschuss hat sich einstimmig dafür ausgesprochen, dass auch Rheinfelden beitreten soll. Denn Handlungsbedarf gebe es genügend.

Die Initiative

Im Juli 2021 lancierten sieben Städte, darunter Freiburg im Breisgau, die Initiative, bis Dezember schlossen sich rund 50 weitere Kommunen an. Das Ziel: Der Bund soll die rechtlichen Voraussetzungen dafür schaffen, dass Kommunen ohne weitere Einschränkungen Tempo 30 dort anordnen können, wo sie es für notwendig halten. Dabei sollen neben Aspekten des Verkehrs auch soziale, ökologische oder baukulturelle Faktoren zum Tragen kommen.

„Wir sehen Tempo 30 für den Kraftfahrzeugverkehr auch auf Hauptverkehrsstraßen als integrierten Bestandteil eines nachhaltigen gesamtstädtischen Mobilitätskonzepts und einer Strategie zur Aufwertung des öffentlichen Raums“, heißt es in der Erklärung der Initiative. Bisher sind den Kommunen bei der Anordnung von Tempo 30 nach der Straßenverkehrsordnung nur enge Spielräume gesetzt, etwa vor Schulen oder Kindergärten oder wenn an einer Straße eine besondere Gefahrenlage besteht. Für letzten Grund wird allerdings die Unfallstatistik zuraten gezogen.

Der Antrag

Die SPD-Fraktion im Gemeinderat hatte im November den Antrag gestellt, dass sich auch Rheinfelden der Initiative anschließen soll. „Sowohl aus der Innenstadt als auch den Ortsteilen werden immer wieder Stimmen laut, die auf bestimmten Strecken oder Abschnitten Tempo 30 fordern“, schreibt die Fraktion dazu. Die Straßenverkehrsordnung sehe innerorts Tempo 50 vor. „Wir sind der Meinung, dass die Kommunen vor Ort besser entscheiden können, wo Tempo 30 notwendig und angebracht ist.“ Daher sollten sie mit den notwendigen Kompetenzen ausgestattet werden. Tempo 30 mache Straßen sicherer und leiser, Lärm mache krank.

Die Diskussion

Die Verwaltung befürwortet den Anschluss an die Städtetagsinitiative. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt erinnerte an die Verkehrsdiskussionen in der Stadt, zuletzt bei der Fortschreibung des Lärmaktionsplans. „An vielen Stellen haben wir Probleme gelöst, an anderen aber noch nicht.“ Die Entscheidung sei immer an den rechtlichen Rahmen geknüpft. „Uns haben zahlreiche Anträge erreicht, die wir auch gegen unseren eigenen Willen haben ablehnen müssen.“ Aktuell seien alle Möglichkeiten, Tempo 30 anzuordnen, in der Innenstadt und den Ortsteilen ausgeschöpft – sei es vor Kitas und Schulen oder im Rahmen der Lärmaktionspläne. Zuletzt wurde auf der Degerfelder Ortsdurchfahrt die Tempo-Reduzierung vorgenommen, Minseln hofft auf ein ähnliches Ergebnis, wenn das Verkehrsmonitoring im Herbst beginnt.

Uwe Wenk (SPD) bekräftigte nochmals, dass das Ziel des Antrags gewesen sei, dass die Kommunen mehr Handlungsspielräume bekommen. Seitens der CDU signalisierte Paul Renz Unterstützung. „Damit können wir auch Entscheidungen auf klassifizierten Straßen treffen.“ Renz betonte, dass es dabei nicht um ein generelles Tempo 30 in der gesamten Stadt gehe. „Das wird häufig verwechselt.“ Karin Reichert-Moser regte an, dass die Stadt schon im Vorgriff ein Gesamtkonzept für den Langsamverkehr erstellen solle. „Wenn es dann so weit ist, stehen wir gleich auf der Platte.“

OB Eberhardt dämpfte denn zuletzt die Erwartungen, auch wenn er hinter der Initiative stehe. „Wir erhöhen den Handlungsspielraum. Aber die Konflikte werden bleiben.“