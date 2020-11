von Verena Pichler

Die Stadt ist reich an Wald, aber reich an Geld wird sie dadurch nicht. So formulierte es CDU-Gemeinderat Paul Renz im Nachgang zum Bericht von Forstbezirksleiter Bernhard Schirmer. Er rechnet für 2021 mit einem Defizit von 250.000 Euro. Denn während die Holzpreise ins Bodenlose sinken, muss der Forst viel Geld investieren, um den Wald fit für die Zukunft zu machen.

Wie schlecht es um den Wald steht, ist hinlänglich bekannt. Auch Schirmer fand nochmals deutliche Worte und anschauliche Bilder. „Pro Quadratmeter fehlt im Wald eine Badewanne voll Wasser.“ Der Boden sei durch die extremen Hitze Jahre 2018 bis 2020 „tiefgründig durchgetrocknet“. Darüber dürfe auch der verregnete Oktober nicht hinwegtäuschen. „Das reicht lange nicht.“ Die Bäume leiden unter der Trockenheit und unter damit einhergehenden Folgen – etwa dem Borkenkäfer.

Der Klimawandel bringe aber nicht nur Schäden in der Natur mit sich, sondern hat auch betriebswirtschaftliche Folgen. „Die Holzqualität ist schlechter geworden und der Markt ist völlig überschwemmt“, so Schirmer. Damit sinken die Preise: Konnte man 2009 noch zwischen 60 und 70 Euro für einen Fichtenstamm bekommen, wäre es heute nur noch ein Drittel. Demgegenüber stehen jedoch hohe Ausgaben und Investitionen. „Wir müssen weiter arbeiten, um den Wald fit für die Zukunft zu machen.“ Allein für Pflegemaßnahmen werden für 2021 so knapp 200.000 Euro veranschlagt. Hinzu komme, dass die Kosten für gewissen Dienstleistungen ebenfalls gestiegen sind, denn die Unternehmen haben volle Auftragsbücher.

Fürs kommende Jahr rechnet Schirmer mit Einnahmen von rund 545.000 Euro, den Löwenanteil davon macht der Verkauf von Nutzholz aus (rund 450.000 Euro). Dem gegenüber stehen Ausgaben in Höhe von knapp 800.000 Euro, so dass am Ende ein Defizit von rund 250.000 Euro stehen wird. Allerdings kann die Stadt durch eine Änderung der Besteuerung rund 35.000 Euro einsparen.

Trotz dieses hohen Verlustes muss Rheinfelden in den Wald investieren. Denn im Stadtwald stehen hauptsächlich Fichten und Buchen, die dem Klimawandel wenig entgegenzusetzen haben. „Der klimastabile Umbau des Waldes ist aber eine Generationenaufgabe“, so Schirmer, der in seinem Vortrag auch auf die verschiedenen Funktionen des Stadtwalds einging. So diene er den Bürgern nicht nur als Erholungsraum, sondern bindet auch mehr als 9000 Tonnen CO 2 im Jahr. „Der Wald ist mehr als die Summe seiner Bäume.“

Das sah auch Felix Rogge (Soziales Rheinfelden) so, der den Stadtwald als „unverhandelbar“ bezeichnete. Hier dürften keine Abstriche gemacht werden. Uwe Wenk (SPD) hielt für seine Fraktion fest, dass mehr Mittel für die Instandsetzung von Waldwegen eingeplant werden müssten – 50.000 Euro statt 33.000 Euro. Den schlechten Zustand der Wege monierten auch die Freien Wähler mit Rita Rübsam und Reinhard Börner, der meinte, gerade für Sportler seien die Wege häufig gefährlich. Karin Reichert-Moser berichtete von eigenen Anstrengungen, mit Privatwaldbesitzern zu sprechen, über deren Grund eben auch viele Wege verlaufen. „Man hat keine Chance, dass die sich an der Instandsetzung beteiligen.“

Alfred Winkler legte den Finger in die „Wunde“ der gestiegenen Ausgaben für die Verkehrssicherungspflicht. Die liegen 2021 bei rund 15.000 Euro, in der Prognose geht Schirmer aber von einem Aufwand von jährlich um die 25.000 Euro aus, weil entlang öffentlicher Straßen und Waldwege Bäume entnommen werden müssen, die drohen, umzustürzen. „Daran ist die Stadt selbst schuld, da sie auf einer Wanderkarte munter alle Pfade als offizielle Wanderwege gekennzeichnet hat.“ Winkler nahm in seinen Ausführungen dann richtig Fahrt auf. Man müsse mit den Stadtmenschen reden, so der SPD-Gemeinderat, und ihnen begreiflich machen, wofür der Wald da sei und wofür nicht.