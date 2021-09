von Dora Schöls

Die rasante Eroberung der Taliban, die vielen verzweifelten Menschen am Flughafen in Kabul: Die Bilder aus Afghanistan sind erschreckend. Um die Situation besser einordnen zu können, hat Rheinfeldens Bürgermeisterin und CDU-Direktkandidatin für den Wahlkreis Lörrach-Müllheim Diana Stöcker zu einer Dialogwerkstatt eingeladen. Vor 15 Teilnehmenden gaben zwei Gäste ihre Einschätzung: Fereshta Kohistani, 19 Jahre, deren Eltern vor ihrer Geburt vor den Taliban aus Afghanistan in den Iran geflohen sind und die seit fünf Jahren in Rheinfelden lebt; und Suzana Lipovac, 53, Gründerin der Stuttgarter Hilfsorganisation Kinderberg International, die in Afghanistan eine Gesundheitsversorgung in ländlichen Regionen aufgebaut hat.

Diese Frage dominierte in den vergangenen Tagen die Diskussion in Deutschland: Hätte die Politik wissen müssen, wie schnell die Taliban kommen würden? Hätte man die Ortskräfte früher rausholen können? Die Situation sei nicht überraschend, sagt Kohistani, „aber man hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht“. Auch für Lipovac ist die Lage keine Überraschung. Sie hätte jedoch gedacht, dass die Großstädte länger gehalten werden – und vermutet, dass die Taliban schon lange in der afghanischen Regierung mitgemischt haben.

Gewundert habe sie aber, dass das Auswärtige Amt „erschrocken“ darüber sei, dass es mit der Ausstellung von Visa so lange dauere. Erstaunlich seien auch die Versprechen der Taliban – und bisher lösten sie diese ein: Man habe sie gebeten, ihre Projekte fortzuführen, so Lipovac, „obwohl die Hälfte meiner Mitarbeiter Frauen sind“.

Fereshta Kohistani | Bild: Dora Schöls

Sie habe immer schon mit den Taliban zusammengearbeitet, „die waren nie weg“. Sie hätten schnell gemerkt, wie viel ihnen die Gesundheitsversorgung nutzt. „Sie haben gesehen: Wenn eine Frau Bildung hat, stirbt sie nicht bei der Geburt, und auch ihr Kind überlebt eher.“ Das Problem sei, dass es unter den Taliban die gebe, die durch ihre erzkonservativen Überzeugungen Frieden bringen wollen – und die, die den Islam kriminell und für sich selbst nutzen.

Wie steht es um die Frauen?

Vor allem die Frauen hätten nun große Angst, sagt Kohistani. Die Frauen, mit denen sie in Kabul Kontakt habe, hätten Angst, zur Schule oder zur Uni zu gehen. Ob man dem Versprechen der Taliban, Frauen seien sicher, trauen könne, sei unklar. Andere Länder sollten Druck ausüben, in einem neuen Parlament auch Frauen zuzulassen.

„Die Taliban werden nie Frauen fördern“, sagt Lipovac. Mädchenschulen seien offen, aber nur bis zur sechsten Klasse. Aber auch unter der bisherigen Regierung seien sie nicht gleichberechtigt gewesen. Doch sie will die Hoffnung nicht aufgeben: „Solange es vor Ort Internet gibt, kann jeder eine Steinigung filmen und auf TikTok posten.“

„Meine große Angst ist, dass es zu einer humanitären Katastrophe kommt, mit Armut, Hunger, Bürgerkrieg“, sagt Kohistani. In die Richtung gehe es bereits, sagt Lipovac. Menschen würden fliehen, nicht nur aus Angst, sondern weil die Lebensmittel jetzt schon knapp seien. Die Banken seien zu, die Währung im Sinkflug. Zudem gebe es keine Polizisten in Afghanistan, denn keine Regierung könne sie mehr bezahlen. „Da kann alles passieren.“ Aber die Nachbarländer wollen keine Geflüchteten aufnehmen, im Iran sei die Pandemielage schwierig, Pakistan unterstütze die Taliban, so Kohistani. Die Grenzen seien zu, bestätigt Lipovac.

Suzana Lipovac wünscht sich, dass die westlichen Mächte die Taliban „auf ihre eigenen Versprechen festnageln“, nämlich eine Generalamnestie geltend zu machen. Ihre größte Hoffnung sei die Jugend, die in den vergangenen 20 Jahren ein Afghanistan ohne Taliban erlebt hat.