von Petra Wunderle

Nicht den Kopf in den Sand stecken – das ist das Motto des TuS Herten. Der Turn- und Sportverein nutzt die Corona-Zeit, um die eigene Turnhalle in der Nägelestraße zu sanieren. So wurden in den letzten Monaten Damen- und Herren-Toiletten sowie der Boden im Geräteraum auf Vordermann gebracht.

„Wenn schon der Sportbetrieb eingestellt werden musste, wollten wir diese Zeit sinnvoll nutzen,“ sagt Vorsitzender Jean-Pierre Roschman. Und seine Stellvertreterin Sindy Weiler ergänzt, dass diese Bauarbeiten „beim normalen Sportbetrieb nicht möglich“ gewesen wären. Sindy Weiler erinnert auch daran, dass sich „die TuS-Mädels“ schon seit Jahren die Sanierung der Toiletten gewünscht hätten, was die Vorstandschaft auch umsetzen wollte. Aber 2018 mussten zuerst Brandschutzmaßnahmen umgesetzt werden und 2019 nahmen die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen praktisch das ganze Jahr in Anspruch.

Ende 2020 schritt man nun zur Tat und hat mit fleißigen Helferinnen und Helfern sowie Fachfirmen aus der Gemeinde den Umbau gestartet. Das Dreier-Team mit Jean-Pierre Roschman, Sindy Weiler und Laszlo Silbermann hielt quasi die Fäden in der Hand. Sie waren Ansprechpartner, Bauleiter und Handwerker. Coronakonform wurde abwechselnd mal zu zweit oder alleine, vorwiegend freitagnachmittags und samstags gearbeitet. „Die Herrenumkleide wurde kurzerhand in Laszlos kleine Lackierhalle mit viel Werkzeug, Farbtöpfen und lauter Musik umfunktioniert“, erklärt Sindy Weiler lachend.

Arbeiten wie Fliesenverlegen, für Fenster und Sanitäreinrichtung wurden an örtliche Handwerker abgegeben. Die Toiletten wurden mit neuen WCs und Waschbecken ausgestattet und die Trennwände strahlen in einem frischen Weiß, umrahmt mit dem TuS-Blau. Ein Farbtupfer im Damen-WC ist der rot umrahmte Spiegel. Roschman sagt charmant: „Ein Spiegel mit Rosen für unsere Damen“. Die Herren-Toilette erhielt zusätzlich energieeffiziente Fenster. Der gesamte Sanitärbereich ist mit LED-Lampen ausgestattet, was dann auch in der ganzen TuS-Halle weitergeführt werden soll. Im Geräteraum war ein neuer Estrich und Bodenbelag nötig.

Mit rund 21.000 Euro beziffert Roschman die aktuellen Maßnahmen, bisher aus Eigenmitteln finanziert. „Einen Zuschuss hat uns die Stadt Rheinfelden zugesichert und vom Badischen Sportbund gibt es auch was“, freut er sich. Im kommenden Jahr soll der Duschraum für die Männer saniert werden, langfristig ist ein neuer Schwingboden ein wichtiges Thema für die große Halle. Der Boden ist 50 Jahre alt, die Verschweißung löst sich stellenweise auf und in den Fugen sind Rillen zu erkennen. Zur weiteren Finanzierung sagt Roschman kurz und prägnant: „Wir sparen.“ Worüber man sich beim Hertener Turn- und Sportverein freut: Es gab keine coronabedingten Austritte, die rund 800 Mitglieder – davon die Hälfte Kinder und Jugendliche sowie 60 Passivmitglieder – halten ihrem Verein die Treue.