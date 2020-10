von Dora Schöls

Ein besonderer Sommer war es in diesem Jahr für das Rheinfelder Freibad. Nur rund 30.000 Besucher kamen, deutlich weniger als in den vergangenen Jahren, auch wegen der corona-bedingt reduzierten Öffnungstage und -zeiten. Die Mitglieder des Hauptausschusses zeigten sich trotzdem zufrieden mit der Saison – und diskutierten, wie man mehr Kindern das Schwimmen beibringen könnte.

Die Stadtverwaltung habe das Freibad am 20. Juni bewusst geöffnet, sagte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt in der Sitzgung des Hauptausschusses am Montag. Man habe auch befürchtet, dass sich die Menschen sonst an anderen Badestellen sammeln, etwa am Rhein, was dort die Gefahr erhöhe.

Hauptamtsleiter Hanspeter Schuler stellte die Bilanz vor: Nur an 79 Tagen konnte das Freibad öffnen – 43 Tage weniger als 2019. Auch die Öffnungszeiten wurden reduziert und eine maximale Besucherzahl von 1500 pro Tag festgelegt. Da auch die Besucherzahl in den Becken begrenzt wurde, habe es mehr Personal zur Kontrolle gebraucht, erklärte Schuler.

Gekommen sind in diesem Sommer 30.845 Besucher – der Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre lag bei rund 87.000. Schon 2019 lag der Wert unter dem Schnitt, damals waren 80.072 Gäste gekommen. Die allermeisten verkauften Karten waren Einzelkarten. In dieser Saison waren Mehrausgaben in Höhe von 6756,36 Euro nötig, hinzu kamen Mindereinnahmen von 113.387 Euro. Daraus ergibt sich ein Verlust von 120.143,36 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Investiert wurden 295.500 Euro, etwa in Badewasserpumpen oder die Reparatur von Fliesen.

Reaktionen auf die Freibadsaison Kritik Paul Renz (CDU) kritisierte nur die frühe Schließung am 6. September aufgrund von kühlen Temperaturen. „Im September war dann noch bestes Badewetter, da muss man in Zukunft lässiger sein.“ Hauptamtsleiter Hanspeter Schuler verwies auf die geringen Besucherzahlen, selbst an Sonntagen mit gutem Wetter – und auf die finanzielle Situation der Stadt. In diesem Zusammenhang stellte Gustav Fischer (SPD) in Frage, ob die Erweiterung der Steinanlagen für 71.000 Euro wirklich angemessen sei. „Wir müssen sparen und legen alles auf die Waage – nur nicht das, was wir schon 2019 beschlossen haben.“ OB Klaus Eberhardt stimmte zu, dass in Zukunft andere Maßstäbe gelten müssten. „Wir müssen stärker zwischen Pflicht und Kür unterscheiden.“ Lob Das angedachte Kurssystem hingegen wurde befürwortet. Die Statistiken zur Schwimmfähigkeit seien beunruhigend, die Stadt habe hier einen Auftrag, sagte etwa Jörg Moritz-Reinbach (Grüne). Es könne nicht sein, dass der Schwimmunterricht unter besonderen Bedingungen wie der Corona-Pandemie wegfalle. Karin Reichert-Moser (Freie Wähler) wies darauf hin, dass die Stadt für ein solches Angebot zwingend Partner brauche. Hallenbad Dass das Hallenbad aufgrund der Corona-Verordnung, die maximal 15 Besucher erlaubt, geschlossen bleibt, wurde in diesem Zusammenhang nicht thematisiert.

Anfängliche „Kinderkrankheiten“ des Schutzkonzepts, so nannte es Eberhardt, etwa dass man sich nicht föhnen durfte, habe man über den Sommer beheben können. Im Großen und Ganzen habe das Konzept gut funktioniert, sagte Schuler. Die Obergrenze an Besuchern habe man nur an zwei oder drei Tagen fast erreicht. Vor dem Besuch musste man sich online oder telefonisch anmelden – dieses System sei fehleranfällig gewesen, gab Schuler zu. Zudem seien 14 Prozent derer, die sich angemeldet hatten, dann doch nicht gekommen. Ein weiteres Problem seien die Wartezeiten am Beckenrand gewesen, während derer die Gäste Abstand halten sollten.

Sehr gelobt worden sei hingegen das Bahnensystem, das ein Schwimmen ohne Querverkehr ermöglichte. Dieses soll eventuell beibehalten werden, so Schuler. Ausbauen könne man die Vermietung der Wasserflächen an Vereine. Diese und die Schulklassen sollten von der Öffentlichkeit getrennt schwimmen. Deshalb konnten die Schulen morgens zwischen 8 und 10 Uhr das Wasser nutzen, während Vereine die Flächen am Abend mieten konnten. Durch diese Vermietung seien 4075 Euro eingenommen worden.

Für die kommende Saison 2021 sei man im Gespräch mit Kindergärten und Schulen, um eine Kooperation aufzubauen. Immer häufiger könnten Kinder und Jugendliche nicht schwimmen, so Schuler. Daher überlege man, für 2021 ein Kurssystem einzuführen. Darüber hinaus soll vor der nächsten Saison in einer Umfrage ermittelt werden, was sich die Zielgruppen wünschen. Zudem sollen die Umwälzpumpen erneuert werden, was eine Steigerung der Energieeffizienz um etwa 20 Prozent ausmache.