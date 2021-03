von Boris Burkhardt

Er sei „sehr, sehr skeptisch“ gewesen, gestand Pfarrer Joachim Kruse im Abschlussgottesdienst für alle Beteiligten, ob eine Visitation unter Corona-Bedingungen Ergebnisse bringen könne. Zwei Wochen lang hatten Dekanin Bärbel Schäfer und ihre Mitarbeiter Gespräche mit den Haupt- und Ehrenamtlichen der vier Rheinfelder Kirchengemeinden geführt – „intensiv“, wie die Dekanin mehrfach in ihrer Rede und Predigt betont hatte. Einiges sonst bei Visitationen Übliche sei tatsächlich nicht möglich gewesen, hatte Schäfer gesagt, so die Treffen mit dem Gemeindebeirat oder ein Gespräch mit den Kirchengemeinden von Wyhlen und Grenzach, die mit Rheinfelden eine Dienstgemeinschaft bilden. Über Zoom habe sie aber immerhin mit den Ältestenkreisen der vier Rheinfelder Gemeinden sprechen können, schilderte Bärbel Schäfer, und persönlich mit den Hauptamtlichen in den Pfarrämtern und den Mitarbeitern in der Jugendarbeit. Dass die Gespräche intensiv gewesen seien, bestätigte am Samstag dann auch Kruse. Mit einem „Chapeau!“ würdigte er das Engagement aller Beteiligten während der Visitation.

Der Kirchgemeinderat als Gremium aller vier Gemeinden hat sich konkrete Ziele gesetzt, die bis zu den Sommerferien in Details ausgearbeitet werden sollen. Die Kinder- und Jugendarbeit soll ein neues Konzept erhalten, das Arbeitsfelder und Zuständigkeiten klar definiert und zuweist. Außerdem sollen sich alle in diesem Bereich Tätigen regelmäßig zum Austausch treffen. Dieser „Jugendbeirat“ unter der Leitung von Annette Winter aus der Christusgemeinde trifft sich bereits das erste Mal vor den Sommerferien. Die Planung in Bezug auf den Paulussaal soll zielstrebig fortgesetzt werden.

Noch ist nicht entschieden, ob das baufällige Gemeindehaus in der Siedlung renoviert oder durch einen Neubau eventuell an einem anderen Standort näher an der Christuskirche ersetzt werden soll. Die Paulusgemeinde selbst favorisiert Letzteres. Allerdings müssen die Kirchengemeinden aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für die nächsten zehn Jahre mit einem Drittel weniger Kirchensteuern auskommen, mahnte Pfarrer Kruse vor zu hohen Erwartungen. Außerdem wird die Zugehörigkeit der Gemeindemitglieder in Degerfelden und Nordschwaben überprüft: Erstere könnten von der Paulusgemeinde zur Petrusgemeinde in Herten wechseln. Die Nordschwabener gehören derzeit zur Kirchengemeinde Dossenbach.

Die beiden Gemeinden der Kernstadt, Christus mit Pfarrer Kruse und Paulus mit Pfarrerin Beatrix Firsching, wollen außerdem auf organisatorischer und inhaltlicher Ebene verstärkt zusammenarbeiten. Die Paulusgemeinde wünscht sich außerdem eine Abgleichung der derzeitigen Arbeit der Gemeindediakonin Kyong-hi Zell mit ihrer ursprünglichen Stellenbeschreibung sowie den Wechsel Firschings an eine Schule in der Innenstadt.

Auch die Petrusgemeinde Herten will die Angebote für Kinder verstärken und die Begegnungen der Gemeindemitglieder trotz Corona ermöglichen, etwa bei einem Sommerfest oder einem nachgeholten Weltgebetstag. Die Johannesgemeinde auf dem Dinkelberg konzentriert sich wegen ihrer Vakanz derzeit auf bestehende Themen und Aktivitäten, will aber trotzdem offen für inhaltliche Diskussionen bleiben.

Christuskirche wird Radwegekirche

Im regulären Gottesdienst kündigte Kruse außerdem an, dass die Christuskirche eine Radwegekirche werden wird. Rheinfelden liegt an gleich drei europaweiten Strecken des Eurovelo-Radwegenetzes. Die geöffnete Kirche soll laut Kruse Radwanderern die Möglichkeit zur Einkehr geben. Bedingung sei, dass die Kirche zugängliche Toiletten habe und sich eine Velowerkstatt in der Nähe befinde.

Blick zurück: Visitationen gab es schon zu Zeiten der Reformatoren Martin Luther und Huldrich Zwingl. Heutzutage ist das wichtigste Anliegen einer Visitation, die man einfach als „Besuch“ übersetzen könnte, gemeinsam mit der Kirchengemeinde alle Aspekte des Gemeindelebens zu überdenken und Ziele für die Zukunft festzulegen.