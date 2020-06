von sk

Dabei gilt es bei den Vereinen zu beachten, dass der Betrieb der Anlagen auf Trainings- und Übungszwecke begrenzt wird, teilt der der Stadtsportausschuss mit. Mindestabstände von 1,5 Metern müssen auch während des Trainingsbetriebs eingehalten werden und bei Bewegungen innerhalb eines Raums beträgt die maximale Personenanzahl zehn, wenn pro Person 40 Quadratmeter Raumfläche zur Verfügung stehen.

Beim Training an festen Geräten oder auf Matten müssen pro Person zehn Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen. Sport- und Spielsituationen mit direktem, körperlichen Kontakt, sowie hochintensive Ausdauerbelastung in geschlossenen Räumen bleiben weiterhin untersagt. Umso wichtiger ist es, die Räume gut zu durchlüften. Trainierende müssen auch auf die Reinigung und Desinfizierung von Sport- und Trainingsgeräten vor und nach der Benutzung achten und auch außerhalb des Trainings- und Übungsbetriebs gilt es, Kontaktvermeidungen und Mindestabstände einzuhalten.

Umkleiden und Duschen bleiben geschlossen, dennoch muss in den Waschräumen ausreichend Seife vorhanden sein, damit sich die Sportler die Hände waschen können. Für jede Trainings- und Übungsmaßnahme wird eine Person dazu ernannt, für die Einhaltung der Grundsätze des Infektionsschutzes zu sorgen. Name und Kontaktdaten dieser Person und allen Übungsteilnehmern werden in einem Formblatt dokumentiert. Ausgeschlossen von der Teilnahme an Trainings- und Übungsmaßnahmen sind Menschen, die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte Temperatur aufweisen. Und um nachvollziehen zu können, wer trainiert hat, müssen sich die Sportler in Listen eintragen. Darin werden Name, Datum, Beginn und Ende des Besuchs der Sportanlage sowie Kontaktdaten festgehalten.