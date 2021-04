von Verena Pichler

Sieben Monate lang hat Christoph Haag die orthopädische Chirurgie am Kreiskrankenhaus Rheinfelden kommissarisch geleitet, obwohl er eigentlich schon im Ruhestand war. Den kann er Ende des Monats nun ganz offiziell antreten, denn ein Nachfolger für Stefan Endres, der im September 2020 das Haus verließ, ist gefunden. Till Eßlinger, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, übernimmt den Posten und hat viel vor.

Seit Oktober hat Haag „die Fahne hochgehalten“, wie es Kreiskliniken-Geschäftsführer Bernhard Hoch beim Pressegespräch beschrieb. Bedingt durch die Corona-Pandemie waren im Frühjahr und Sommer 2020 Operationen abgesagt oder verlagert worden, ab Herbst sei der Betrieb wieder hochgefahren. „Wir haben mit kleineren Eingriffen begonnen, wie Metallentfernungen, Gelenkspiegelungen oder Frakturen“, so Haag. Inzwischen sei man bei den ersten Knie- und Hüftprothesen angelangt, die nun Eßlinger, Spezialist für Gelenkchirurgie und Endoprothetik (Gelenkersatz), übernimmt.

An guten Ruf der Orthopädie anknüpfen

Der 59-Jährige stammt aus dem Allgäu, wo er seit gut zehn Jahren an zwei Standorten der Kreiskliniken Unterallgäu als Chefarzt tätig war. Rheinfelden war ihm jedoch schon lange ein Begriff. „Der gute Ruf der Orthopädie unter Professor Henche war überregional bekannt“, so Eßlinger. An diesen Ruf möchte er anknüpfen und die Orthopädie wieder neu aufbauen, auch mit Knorpelzelltransplantationen, einem recht jungen Verfahren, das insbesondere am Knie „sehr gut funktioniere“.

Eßlinger hat zwei Facharzttitel, ist Unfallchirurg und Orthopäde. Ab Mai wird das KKH Rheinfelden deshalb die Zulassung zurückerhalten, auch Arbeits- und Wegeunfälle behandeln zu dürfen. „Das ist für eine Stadt wie Rheinfelden mit großen Betrieben wichtig“, so Eßlinger, der bereits in die Stadt gezogen ist, die ihm gut gefällt. Auch Unfälle auf Schulwegen fallen unter diese sogenannte Durchgangsarzt-Zulassung.

Zusammenführung am Zentralklinikum im Blick

Wie Bernhard Hoch erklärte, gab es einige Bewerber auf die Stelle in der orthopädischen Chirurgie; Eßlinger sei auch wegen seines Alters interessant gewesen; denn so komme er für die Zusammenführung am Zentralklinikum infrage. Dieses Projekt hat auch Eßlinger gereizt und mit den Ausschlag gegeben, nach Rheinfelden zu wechseln. Doch bis das Zentralklinikum eröffnet, wirkt Eßlinger gemeinsam mit seinem Team in Rheinfelden.

Dazu gehören laut Stellenplan drei Oberärzte und zehn Assistenzärzte, so Hoch, der die Zusage erneut bekräftigte, dass der Standort Rheinfelden bis zum Zentralklinikum erhalten bleibe. Daran haben auch weitere sieben Monate mit dem Coronavirus nichts geändert, auch wenn die Situation nicht einfach sei. Beim jüngsten Pressegespräch im vergangenen Herbst hatte Hoch betont, dass Rheinfelden ein Haus der Grundversorgung mit drei Fachdisziplinen bleibe: Innere Medizin, orthopädische Chirurgie und Geriatrie (Altersmedizin).

Neben der Ambulanz wird Eßlinger auch die orthopädische Sprechstunde wieder aufbauen. Parallel betreut der dreifache Vater noch einen Handballverein, diese Tätigkeit hat er schon bis hinauf zur Bundesliga ausgeübt. „Das ist einfach ein Steckenpferd von mir“, bekannte der 59-Jährige, auch wenn dieser Sport in der Stadt nicht so ausgeübt werde, wie etwa Fußball. Und Ringen nicht zu vergessen. „Ringer sind aber nicht so anfällig für Gelenkverletzungen“, so Eßlinger mit einem Schmunzeln.