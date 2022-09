von Verena Pichler

Der Tierschutzverein Rheinfelden drängt seit geraumer Zeit darauf, eine Kastrations- und Registrierungspflicht für Katzen einzuführen. Denn das unkontrollierte Vermehren der Vierbeiner führe zum einen zu viel Leid bei den Tieren und zum anderen zu einer immensen Arbeits- und Kostenbelastung. Die SPD-Fraktion, deren Mitglied Tierschutzvorsitzende Hannelore Nuß ist, stellt sich mit einem Antrag an die Stadt hinter die Forderung. Rheinfelden wäre damit nicht allein, viele Kommunen haben eine solche Pflicht umgesetzt, zuletzt Lahr.

Die Stadt im Ortenaukreis hatte im Januar den Beschluss gefasst, eine Katzenschutzverordnung zu erlassen, im August ist sie in Kraft getreten. Die Verordnung besagt, dass Katzenhalter ihre Tiere kastrieren lassen müssen, falls diese unkontrollierten Freigang bekommen. Zudem müssen sie mittels Mikrochip oder Ohrtätowierung eindeutig gekennzeichnet und registriert werden. Der Tierschutzverein von Lahr hatte zehn Jahre lang für eine solche Pflicht gekämpft.

Auch die Rheinfelder Tierschützer sind schon lange dran am Thema. Denn die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer kümmern sich nicht nur um die im Tierheim lebenden Katzen, sondern auch um die verwilderten Streuner. „Wir haben regelrechte Brennpunkte, nicht nur in der Stadt, sondern auch in den Ortsteilen“, beschreibt Hannelore Nuß die Situation auf Nachfrage.

Diese Tiere seien häufig mangelernährt und litten an Verletzungen. Außerdem vermehrten sich die Straßenkatzen untereinander, so dass die Population unkontrolliert wachse. „Für die Straßenkatzen ist jeder Tag ein einziger Kampf ums Überleben“, so Nuß weiter. Zwar helfe der Tierschutzverein, wo er könne, aber das sei nur „ein Tropfen auf den heißen Stein“, heißt es in der Antragsbegründung.

So machen es andere Kommunen Die Stadt Lahr im Ortenaukreis hat in ihrer Verordnung deutlich gemacht, wie sie die Pflicht umsetzen wird. Dabei, so heißt es in einer Pressemitteilung von Juni, werde man keine „Jagd“ auf unkastrierte Katzen machen. Vielmehr biete die Verordnung die notwendige Rechtssicherheit, sobald Bedienstete des Tierheims oder der Stadt Lahr auf eine unkastrierte Katze treffen. Katzenhalter werden dann von der Verwaltung zur Kastration ihres Tieres aufgefordert. Sollten sie nicht zu ermitteln sein, beauftragt die Stadt Lahr einen Tierarzt mit dem Eingriff.

Daher fordert die SPD die Pflicht, Katzen mit Freigang zu kastrieren, zu registrieren und zu kennzeichnen. Durch die Registrierung könnten vermeintlich herrenlose Tiere schnell zu ihrem Besitzer zurückgebracht werden, was das Tierheim räumlich, die Stadt aber auch finanziell entlasten würde. Allein durch die Kastration könnte das unkontrollierte Vermehren eingedämmt werden. „Leider gibt es noch zu viele Menschen, die aus missverstandener Tierliebe ihre Vierbeiner nicht kastrieren lassen möchten“, so der Verein in seiner Stellungnahme an den Gemeinderat weiter.

Umsetzen und kontrollieren müsste das Ordnungsamt eine solche Pflicht. Für dessen Leiter Dominic Rago ist das alles noch Neuland. „Es gibt weder im Landkreis Lörrach noch im Landkreis Waldshut eine Kommune, die das schon umgesetzt hätte.“ Gleichwohl sei der Verwaltung der Antrag zugegangen und man werde ihn nun prüfen. „Wir werden auch Kontakt zum Veterinäramt aufnehmen“, so Rago weiter, der sich „explizit hinter das Thema klemmen“ will. Bis September, so seine Einschätzung, werde man eine Grundhaltung zum Thema gefunden haben und diese dann dem Gemeinderat vorbringen.