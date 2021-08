von Merle Heß

Haustiere sind oft die treuesten Begleiter des Menschen. Aber was sollen alte Menschen mit ihnen machen, wenn sie selbst ins Seniorenheim ziehen? Eine Recherche zeigt: In Rheinfelden und Grenzach-Wyhlen ist das Mitnehmen des Haustieres prinzipiell möglich, jedoch gilt es das ein oder andere zu beachten.

„Erlaubt sind Haustiere schon, in Absprache mit dem Seniorenheim und unter der Bedingung, dass der Bewohner sein Haustier selbst versorgen kann“, erklärt Irene Sorg vom Bürgerheim in Rheinfelden. Zur Versorgung zählen das Sicherstellen von Arztbesuchen, die Möglichkeit, Futter zu kaufen und dass man zum Beispiel mit seinem Hund noch spazieren gehen kann.

Auch Tezcan Ergen, Residenzleitung des Rheinfelder Seniorenheims Senterra Rheingarten, und Liliane Kreuzer, Leiterin des Emilienpark in Grenzach-Wyhlen, führen diese Bedingung für das Halten eines Haustieres in ihren Einrichtungen an. Außerdem müsse auf die anderen Bewohner des Heimes geachtet werden.

Für diese sollten die mitgebrachten Haustiere keine Störung darstellen, ergänzt Liliane Kreuzer. „Und im Krankheitsfall des Haustierbesitzers muss ein Angehöriger angegeben werden, der sich dann um das Tier kümmert“, ergänzt Tezcan Ergen. Bevorzugt würden pflegeleichte Tiere.

Derzeit aber leben weder im Seniorenheim „Senterra Rheingarten“ noch im Bürgerheim Haustiere, das trifft auch auf den Heimbereich des Emilienpark zu. Im betreuten Wohnen des Emilienparks allerdings würden derzeit drei Haustiere leben. „Die Menschen, die das betreute Wohnen in Anspruch nehmen, sind noch so fit, dass sie ihre Haustiere selber versorgen können, und es gibt mehr Platz“, erläutert Liliane Kreuzer.

Auch hat es in den vergangenen Jahren laut Sorg und Kreutzer weder im Bürgerheim noch im Emilienpark Anfragen gegeben, ob ein Tier mitgebracht werden kann. „Immer mal wieder“ war das einzig im „Senterra Rheingarten“ der Fall. Einen Grund für die geringe Nachfrage sieht Tezcan Ergen darin, dass die Haustierhaltung in Seniorenheimen von vorneherein als Ding der Unmöglichkeit betrachtet wird: „Wenn ich erkläre, dass Haustiere unter bestimmten Bedingungen durchaus erlaubt sind, stoße ich auf positive Verwunderung. In der Gesellschaft ist wohl in den Köpfen verankert, dass man in einem Seniorenheim gar nichts mehr darf.“ In vielen Fällen werde das Haustier vor dem Einzug ins Heim an Familienmitglieder gegeben.

Tiere spenden Trost

Dabei können Haustiere alten Menschen helfen. „Sie spenden Trost und sind einfach da. Gerade Demente werden durch Tiere oft glücklich, vor allem wenn sie selbst früher Haustiere hatten“, so Liliane Kreuzer. Die Bewohner haben weiterhin eine Aufgabe. „Außerdem bringen Haustiere mehr Leben in die Einrichtung“, ergänzt Ergen. Auch wenn das Rote Kreuz mit Besuchshunden ins Heim kommt oder Angehörige Hunde mitbringen, sei das eine Bereicherung, berichtet Sorg. Im „Senterra Rheingarten“ sei man sehr tierlieb.