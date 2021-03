von sk

Die neue Corona-Verordnung des Landes ermöglicht seit dieser Woche den Besuch von Museen und Bibliotheken mit vorheriger Terminbuchung und Dokumentation der Kontaktdaten. Daher bietet die Stadtbibliothek in Rheinfelden ab sofort neben dem bestehenden Bestell- und Abholservice auch den Besuch „auf Termin“ an. Im Kulturamt laufen außerdem die Vorbereitungen für die Ausstellung „Fluss-Stadt-Land“, die am Samstag, 27. März, in der Galerie Haus Salmegg eröffnet werden soll.

Eine halbe Stunde Zeit hat jeder, der sich in der Bibliothek etwas aussuchen will, so die Stadt in ihrer Mitteilung. Die Termine sind nur zur vollen oder halben Stunde buchbar. Termine gibt es dienstags bis freitags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr sowie samstags auf Anfrage von 10 bis 13 Uhr. Interessierte Kunden melden ihre Terminwünsche einfach per E-Mail bei der Stadtbibliothek an und erhalten dann eine Rückmeldung. „Wir freuen uns sehr, unser Haus nun wieder ein kleines Stückchen öffnen zu können“, erklärt die Leiterin der Stadtbibliothek Andrea Strecker. Bei einem Besuch gelten die gängigen Abstands-, Hygiene- und Mund-Nasen-Schutz-Regeln. Ergänzend bleibt der Bestell- und Abholservice bestehen. Bis zu fünf Medien können telefonisch oder per E-Mail bestellt und auf Termin abgeholt werden. Auf der Internetseite ist das nachzulesen.

Termine Die Stadtbibliothek nimmt Terminwünsche per E-Mail (stadtbibliothek@rheinfelden-baden.de) oder unter Telefon 07623/955 00, an. Fürs Haus Salmegg können ab 22. März jede Woche bis spätestens donnerstags, 16 Uhr, Termine per E-Mail (m.schilling@rheinfelden-baden.de) vereinbart werden.

Der Schauraum im Haus Salmegg bleibt zwar noch geschlossen. Mit viel Schwung bereite das Kulturamt aber die Ausstellung „Fluss – Stadt – Land“ dort vor, informiert die Stadt. Von 27. März bis 24. Mai sind dort Exponate aus dem Depot der Stadt, die sich insbesondere mit der Landschaft sowie dem Rhein befassen, zu sehen. Auch in dem Fall sei wohl nur ein Besuch „auf Termin“ möglich, der per E-Mail zu vereinbaren ist. Wichtig dabei zu wissen: Termine sind jeweils zur ganzen und halben Stunde möglich, die Besuchszeit ist auf 30 Minuten beschränkt, neben dem Terminwunsch sollten auch die Namen der Besucher (maximal fünf Personen aus einem Haushalt) sowie eine Telefonnummer zur Kontaktaufnahme angegeben werden.