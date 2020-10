von sk

Eine Gemeinschaftsaktion der Tennisclubs Grenzach, Reinfelden und Herten möchte Kinder zwischen vier und neun Jahren an den Ball bringen: Ab Samstag, 17. Oktober, bieten die Vereine einen Tennis- und Ballspielkurs an, bei dem motorische und koordinative Grundlagen sowie tennisspezifische Technik und Motorik spielerisch geübt werden. Während sich der Ballspiel-Kurs an Kinder zwischen vier und sechs Jahren richtet, wird im Tennisspiel-Kurs (für Kinder zwischen sechs und neun) vermehrt die tennisspezifische Technik und Motorik spielerisch angewendet und geübt.

Rheinfelden Stadt erhöht den Förderrahmen für Sportvereine Das könnte Sie auch interessieren

Die erste Stunde ist gratis, weitere zehn Einheiten à 55 Minuten kosten 25 Euro. Beginn ist am 17. Oktober um 10 Uhr in der Tennishalle Rheinfelden. Anmeldungen bei Roland Stabbauer bis 15. Oktober unter Telefon 0173/627 15 77, oder per E-Mail (r.stabbauer@10is.de).