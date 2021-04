von Verena Pichler

Das Ordnungsamt hat einen neuen Mitarbeiter, dem Arbeitszeiten, Feierabend und Nachtschichten ziemlich egal sind: Von Juni an hilft eine mobil-stationäre Anlage dabei, den Verkehr zu überwachen und Temposündern die Lust am Rasen zu nehmen. Frank Gerspach, stellvertretender Leiter des Rheinfelder Ordnungsamts, erläuterte den Mitgliedern des Kernstadtbeirats die Vorteile und Einsatzmöglichkeiten. Dabei kam auch das Poser-Problem zur Sprache.

Gefahrenstellen im Blick

Bislang wendet der Gemeindevollzugsdienst mit insgesamt 3,5 Personalstellen rund 70 Stunden pro Monat auf, um den Verkehr zu kontrollieren. Zum Einsatz kommt dabei an Werktagen von 6 Uhr morgens bis Mitternacht ein mobiles Blitzgerät. Von 1. Juni an steht dem Amt nun ein mobil-stationäres Gerät zur Verfügung, das – anders als das bisherige Modell – theoretisch bis zu 14 Tage an einem Ort stehen könnte, auf jeden Fall aber die Nacht und auch Sonn- und Feiertage abdeckt. Mit dieser kontinuierlichen Überwachung können Gefahrenstellen und Unfallschwerpunkte besser im Blick behalten und die vorgegebenen Geschwindigkeitsbegrenzungen besser durchgesetzt werden.

Konzept für Überwachung

Neben den Unfallschwerpunkten stehen Kindergärten und Schulen im Fokus der Verkehrsüberwachung, ebenso wie Tempo-30-Straßen, etwa in Warmbach oder Schwörstadt. Auch die Nachbarkommune wird von der Kreisstadt mitbedient. „Wir gehen aber auch Hinweisen aus der Bevölkerung oder der Polizei nach“, schilderte Gerspach das Konzept. Im Stadtgebiet mit allen Ortsteilen sowie in Schwörstadt mit Dossenbach hat die Verwaltung 321 Standorte ausgemacht, die sich für das Aufstellen des Blitzers eignet. Dieser ähnelt einem kleinen Anhänger und kann flexibel an verschiedenen Orten zum Einsatz kommen. Lediglich zum Auf- und Abbau brauche es geschultes Personal, so Gerspach weiter.

Allein im Stadtgebiet wurden 98 Standorte gefunden, gefolgt von je 33 in Nollingen und Karsau. Selbst im kleinsten Stadtteil Nordschwaben kann der Blitzer an sieben verschiedenen Orten stehen. „Wir wollten keine starre Anlage, die immer am gleichen Ort steht“, so Oberbürgermeister Klaus Eberhardt auf Nachfrage aus dem Gremium. Irgendwann sei der Standort dieser Stelen bekannt – wie etwa in der Wallbrunnstraße in Lörrach. Dann bremsten Autofahrende eben kurz davor ab, um nach der Säule wieder zu beschleunigen. Die Kritik, der mobile Blitzer sei gleich als solcher erkennbar, wies Gerspach von sich, räumte jedoch ein, keinen Vergleichswert zu haben, da die Stadt eine solche Anlage bislang nicht benutzt habe. Der Blitzer könne aber so geschickt gestellt werden, dass er nicht erkannt beziehungsweise rechtzeitig gesehen werde – zumal bei überhöhter Geschwindigkeit. „Wir leasen das Gerät ja nur“, erklärte der Oberbürgermeister.

Für Beiratsmitglied Wilfried Basler dürfte ein Standort für den Blitzer feststehen – die Nollinger Straße, die als nächtliche Raserstrecke benutzt werde. „Für die Anwohner ist es unerträglich“, so Basler mit Verweis auf heulende Motoren und quietschende Reifen. Der Stadt ist das Problem bekannt, eine komplette Verlagerung aus der Rheinbrückstraße auf die Nollinger Straße könne man jedoch nicht feststellen. Vielmehr tauche es immer wieder an mehreren Stellen auf – auch dafür spricht der Einsatz einer mobilen Anlage, welche aber mehrere Tage am Stück „Station machen“ kann.

Vor zwei Jahren waren Polizei und Verwaltung nach anhaltenden Beschwerden der Anwohner in der Rheinbrückstraße aktiv geworden, mit Schwerpunktkontrollen und Fahrbahnverengung. Beiratsmitglied Hans Henninger forderte, auf der Nollinger Straße bis zum Nollinger Kreuz (Esso Tankstelle) Tempo 30 anzuordnen. Bislang gilt eine Temporeduzierung nur im Bereich des Kindergartens St. Michael von 7 bis 17 Uhr.

Zudem reichte der Beirat einen Antrag ein, wonach im südlichen Teil der Unteren Dorfstraße in Nollingen ebenfalls eine Temporeduzierung auf 30 Stundenkilometer angeordnet werden sollte. Denn auch dieser Abschnitt, so die Beobachtung von Beiratsmitglied Basler, werde als Rennstrecke benutzt. „Das Thema Tempo 30 beschäftigt uns ständig“, erklärte Eberhardt. Nur sei die Einführung eben nicht so einfach umzusetzen, was man jüngst an der Fortschreibung des Lärmaktionsplans gesehen habe.