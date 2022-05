von Heinz Vollmar

Das 15. Cityfest hat über vier Tage hinweg einige Tausend Besucher in die Rheinfelder Innenstadt gelockt. Damit haben die Stadt Rheinfelden, der Gewerbeverein und die Veranstaltungs GmbH SüMa Maier ein Innenstadtereignis präsentiert, das die Menschen nach der Corona-Pandemie enger zusammenrücken ließ und Lebensfreude zum Ausdruck brachte.

Dafür verantwortlich waren auch die Verkaufsstände, die Attraktionen für Kinder und Jugendliche und die Verpflegungsstände. Die Auftritte der Formationen Fashion Project am Donnerstag, der Band Airport in Rock am Freitag sowie The Walkers am Samstag erwiesen sich als Publikumsmagneten. Gleiches gilt für den Rheinfelder Straßenmusikant Klaus Böffert, der am Sonntag mit seinen Blues-Folk- und Mundart-Liedern begeisterte. Zum Ausklang unterhielten die Kapellenberg-Musikanten mit Volks-, Schlager-, Tanz- und Unterhaltungsmusik.

Den Festsonntag eröffnete die Stadtmusik mit einem Frühschoppenkonzert. Am Nachmittag öffneten die Innenstadt-Geschäfte und luden zum Bummeln ein. Dass das 15. Cityfest über vier Tage hinweg auch von Bilderbuchwetter begleitet wurde, war neben den vielen Anziehungspunkten beim Festgeschehen das i-Tüpfelchen.