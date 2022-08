von Verena Pichler

Zum 1. August hat Susanne Maria Kraft die Leitung des Amts für Familie, Jugend und Senioren (Amt 50) in Rhenfelden übernommen – das eigentlich anders heißen müsste, denn die Aufgaben gehen über den Titel längst hinaus. Die 1969 in Neuenburg am Rhein Geborene schrecken aber weder die vielen Aufgaben noch die ein oder andere „Baustelle“ im Amt.

Im Amt 50 hat es nach einer Organisationsuntersuchung Umstrukturierungen gegeben. So wurde die Stabstelle Integration aufgelöst und ins Amt 50 überführt. Ein Thema, in dem sich Susanne Maria Kraft auskennt. Von 2008 bis 2014 arbeitete sie für die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit in Indien und im Kosovo. Nach ihrer Rückkehr übernahm sie 2015 die Leitung der Gemeinschaftsunterkunft in Efringen-Kirchen. Danach war Kraft als Regionalteamleiterin im Sozialdienst für Flüchtlinge des Landkreises Breisgau-Hochschwarzwald tätig, ehe sie 2018 zur Stadt Weil am Rhein wechselte. Als Leiterin der Abteilung Soziales, Schulen und Sport trug sie Verantwortung für rund 130 Mitarbeiter. So kennt sie sich in einem Problemfeld der Stadt bestens aus – der frühkindlichen Bildung.

Über ihre Zeit in der Leitung der Gemeinschaftsunterkunft (GU) in Efringen-Kirchen ab 2015 sagt sie im Gespräch mit dieser Zeitung: „Die Unterkunft war noch Baustelle und die ersten Geflüchteten waren schon da. Das war echte Aufbauarbeit. Schon damals hatte sie Verbindungen zu Rheinfelden, denn der damalige Leiter der hiesigen GU habe sie eingearbeitet.

In der ersten Woche ihrer neuen Tätigkeit in Rheinfelden hat sie sich gemeinsam mit ihrer Dezernentin, Kristin Schippmann, einen ersten Überblick verschafft. Eine Ad-hoc-Lösung für das Betreuungsproblem in den Kindergärten – speziell Bienenkorb und Kunterbunt – hat sie allerdings noch nicht. „Das ist einfach ein deutschlandweites Thema.“ Dennoch stehe dieses Problem ganz oben auf ihrer Agenda. „An der Kinderbetreuung hängt auch die wirtschaftliche Stärke. Wer keinen Betreuungsplatz hat, kann nicht arbeiten gehen“, so Kraft.

Ein weiteres Feld, das Kraft möglichst schnell angehen möchte, ist die Jugendarbeit, die im Argen liegt. „Hier werden wir wahrscheinlich bei null anfangen.“ Das Jugendreferat brauche eine neue Leitung, die Stelle sei ausgeschrieben. Der Wechsel nach Rheinfelden ist für sie aus zwei Gründen erfolgt. „Zum einen bedeutet es einen beruflichen Aufstieg.“ Zum anderen sei „sozial“ hier nicht nur ein Wort. „In vielen Kommunen ist der Sozialbereich eher ein Stiefkind.“ Rheinfelden, das habe sie aufmerksam in den Medien verfolgt, lebe diesen Gedanken. Dazu trage auch das große Engagement der vielen Ehrenamtlichen bei.

Für Oberbürgermeister Klaus Eberhardt ist Kraft die ideale Besetzung. „Sie kennt die Tücken der Verwaltungsarbeit, das erleichtert vieles“, so der OB schmunzelnd. Auch sei er beeindruckt, mit welchem Engagement Kraft die neue Stelle angetreten habe. Schon vor dem 1. August habe es tageweisen Austausch gegeben. Und Kraft habe schon im Bewerbungsgespräch deutlich gemacht, was sie will. „Ich habe gesagt, dass ich hier etwas aufbauen möchte, und das wurde mir versprochen“, sagt sie lachend.

Dass sie und Kristin Schippmann am gleichen Tag im neuen Job begonnen haben – Schippmann ist seit 1. August Bürgermeisterin – empfinden beide als Vorteil. „Auf uns warten große Aufgaben, aber wir werden die vielen Kinder schon gemeinsam schaukeln“, sagt Schippmann. Noch lebt Susanne Maria Kraft übrigens in Müllheim. „Mein Ziel ist es aber, schon bald wieder mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren.“