von Petra Wunderle

Coronakonform bauten Familie Huber in Nordschwaben am Rosenmontag einen kleinen Stand vor ihrem Haus auf und boten der Bevölkerung dieses süße Relikt aus alten Tagen zum Mitnehmen an. „Bei uns in Nordschwaben ist es Tradition, dass am Rosenmontag ein Kinder- und Erwachsenenumzug durchs Dorf führt. Dabei laden verschiedene Familien zu Köstlichkeiten ein,“ erzählt Matthias Huber.

Die Hubers saßen am Samstag beim Mittagessen zusammen, da hatte Matthias die Idee, auch ohne Umzug die Fasnachtsküchli anzubieten. Per WhatsApp informierte er die Teufelslochschradde, die Feuerwehrabteilung, den Turnverein und Freunde und Bekannte. Das Echo war sehr groß, die meisten bestellten sofort. Das Backen übernahm Katrin Huber, nach einem alten, überlieferten, Rezept.

Das Kochbuch aus dem Jahr 1933 war einst im Besitz von Ludwig Wiedmann, der Bruder von Matthias Urgroßvater. Über Generationen wurde das Kochbuch weitergegeben, die heute 84-jährige Margret Huber – sie ist die Mutter von Matthias – hat es gerne in die Hände ihrer Schwiegertochter gegeben. Über 400 Fasnachtsküchli hat die junge Frau gebacken und auf Spendenbasis weitergegeben. Den Erlös soll der Nordschwabener Kinderfasnacht 2022 zugutekommen.

Fasnachtsküchli-Rezept: 1 Pfund Mehl, 1 Ei, 60 Gramm Butter (Zimmertemperatur), 1 Teelöffel Salz, ¼ Liter Milch, 15 Gramm Hefe, Backfett, Zimt und Zucker. Hefeteig zubereiten, Teigstücke mit einem Suppenlöffel ausstechen, in der Fritteuse oder im Topf frittieren. Mit Zimt und Zucker bestreuen.