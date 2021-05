von Petra Wunderle

Am Donnerstag ist Vatertag – aber die gewohnten Feste fallen erneut wegen Corona-Pandemie aus. Daher haben sich zwei Rheinfelder Vereine etwas einfallen lassen: um zu zeigen, dass sie noch da sind, und um den Kontakt zu den Mitgliedern zu halten und etwas Geld in die Vereinskasse zu bekommen. Der TV Nordschwaben hat sich den Vatertag dafür ausgesucht und der Musikverein Minseln den Himmelfahrtssonntag.

Vatertag

Keine Männergruppen, die am Christi-Himmelfahrtstag von Fest zu Fest pilgern: „Schade“, findet Francesca Teta, Oberturnwartin beim TV Nordschwaben. Sonst wurde immer bei der Gemeindehalle gewirtet und gefeiert, abwechselnd waren der Turn- und der Gesangverein die Gastgeber. Diesmal wäre der Turnverein an der Reihe, daher ließen Francesca Teta und ihr Team sich etwas Süßes einfallen: Kuchen und Torten to go. Von 13 bis 16 Uhr stehen die Teilchen bei der Gemeindehalle zum Abholen bereit. Wer will, kommt vorbei, wer bestimmte Kuchensorten will, kann sie telefonisch oder per E-Mail bestellen. „Wir verwöhnen Euch mit leckeren Kuchen und Torten.

Schwörstadt Die Eisheiligen bringen eine heikle Zeit für empfindliche Pflanzen Das könnte Sie auch interessieren

Klassiker, wie Zuger Kirschtorte, Frankfurter Kranz, Käsesahne, Donauwelle oder Schwarzwälder Kirschtorte nach Großmutters Rezept stehen neben Obstkuchen zur Auswahl.“ Gerade viele Torten werden sehr aufwändig zubereitet. Das nehme man gerne auf sich, sagt die Oberturnwartin. „Uns ist es enorm wichtig, dass wieder mal etwas geboten wird und wenn die Leute dann anschließend die Kuchen- und Tortenstückchen daheim oder beim Spazieren gehen genießen können, sind wir zufrieden“, sagt Teta. Der Erlös kommt in die Vereinskasse des Nordschwabener Turnvereins.

Bestellungen der Kuchen und Torten unter der Telefonnummer 0176/24354233 oder per E-Mail (tvnordschwaben@googlemail.com) möglich.

Pfingstsonntag

Der Musikverein Minseln läutet am 23. Mai die Grillsaison ein: mit dem MVM-Vesperpaket für Daheimgebliebene. „Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Wir freuen uns auf Eure Unterstützung, bestellt Euer Vesperpaket, wir liefern und ihr macht es Euch zu Hause gemütlich“, appelliert Matthias Markoni, Vorsitzender des Meisler Musikvereins. Geliefert wird ausschließlich am Pfingstsonntag von 10 bis 14 Uhr. „Beim Verteilen werden wir Packstationen einrichten und von dort aus die Pakete verteilen. Dabei achten wir auf die Corona-Maßnahmen und halten uns ans Hygienekonzept“, erklärt Markoni. Ein Vesperpaket setzt sich aus ein Paar Grill- oder Bratwürsten, einem Weckli, einem Verdauerli sowie einem Getränk der Wahl – Bier (Pils oder alkoholfrei), Cola, Fanta oder Mezzo Mix zusammen. Die vegetarische Alternative dazu ist ein Grillkäse.

Matthias Markone und der Musikverein Minseln grillen und liefern. | Bild: Petra Wunderle

Zur Herkunft der Waren sagt Markoni: „Uns ist es wichtig, dass wir die Produkte aus dem Dorf beziehen und die Dienstleister im Dorf mit unterstützen.“ So sind die Würste aus Anett‘s Buurelade, Weckli vom Bäcker in Minseln, Getränke von der Firma Grether und das Verdauerli (Schnaps) von der Brennerei Wiedmann-Wenk. Die Idee mit dem Vesperpaket brachte Ruth Lauk auf den Tisch. Die Aktivmusikerin hat das bei einem Verein in Bayern abgeschaut. Das MVM-Vesperpaket kostet sieben Euro, Bestellungen werden noch bis Samstag, 15. Mai, 19 Uhr, entgegengenommen. Der Musikverein liefert nur nach Minseln, Karsau, Eichsel, Adelhausen, Nordschwaben und Rheinfelden.

Bestellungen täglich, 14 bis 19 Uhr, unter 07623/309 49 75 oder per E-Mail (Wurstsorte, Lieferzeit, Adresse und Telefonnummer angeben) an bestellung@mv-minseln.de