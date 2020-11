von Dora Schöls

Die Verwaltung und der Gemeinderat haben in ihrer Klausurtagung diskutiert, in welchen Bereichen gespart werden kann und woran die Stadt festhalten will. Das Ergebnis: Bildung und Kinderbetreuung sollen unangetastet bleiben, aber es werden Steuern erhöht. Damit kommt die Stadt wohl auf ein Defizit von rund 8,2 Millionen Euro für den Haushalt 2021 – der aber erst im Dezember beschlossen wird.

Rheinfelden Jugendreferat beteiligt sich mit drei Aktionen am Wertejahrn Das könnte Sie auch interessieren

Bislang habe die Stadt Rheinfelden von der günstigen Wirtschaftssituation der vergangenen Jahre profitiert, sagte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt im Pressegespräch am Montag. So habe man bis zur Corona-Pandemie 40 Millionen Euro liquide Mittel ansammeln können und damit viele Vorhaben auf den Weg gebracht. Eberhardt nannte unter anderem die Schulsanierungen, die zwei Gewerbegebiete Einhäge und Sengern und die Kinderbetreuung.

„Bisher war das sehr solide“, so Eberhardt. Doch nun werde es enger. In diesem Jahr fehlten der Stadt etwa 10 Millionen Euro an Gewerbesteuereinnahmen. Vom Bund bekomme man etwa 3,7 Millionen Euro erstattet – aber es bleibt ein Loch. Deshalb haben sich der Gemeinderat und die Verwaltung zusammengesetzt, um zu überlegen, wie das Loch gestopft werden kann.

Rheinfelden Dringend nötiger Wohnraum entsteht in Rheinfelden Das könnte Sie auch interessieren

„Natürlich kann man immer sagen: Corona ist ausschlaggebend“, sagte Eberhardt. „Aber wir müssen uns auch strukturelle Fragen stellen und Inventur bei den Betriebsausgaben machen, um die Stadt zukunftsfähig zu machen.“ Sonst würden die liquiden Mittel „sehr schnell abschmelzen“. Auch der Gemeinderat habe die Notwendigkeit dazu erkannt.

In die Klausurtagung gingen auf 600 Seiten Vorschläge der Verwaltung ein, die sämtliche Bereiche auf den Prüfstand gestellt hat, so Eberhardt. Nicht zur Debatte stünden jedoch zwei Themen: Bildung und Kinderbetreuung. Diese sollten unangetastet bleiben. Auch die Feuerwehrzentrale solle realisiert und der Ausbau der Schulgebäude weiter verfolgt werden. Verschont bleiben sollen auch die Vereine: „Den sozialen Bereich haben wir sehr vorsichtig angefasst.“

Rheinfelden Der neugegründete Kiwanis Club Rheinfelden unterstützt das Projekt Mama lernt Deutsch in der Kita Das könnte Sie auch interessieren

Darüber hinaus habe die Stadt beim Regierungspräsidium Freiburg angefragt, wie man mit der Situation umgehen solle. „Die Antwort war klar: Es gibt keine Änderungen im Regelwerk.“ Es dürften keine Kredite aufgenommen werden, der Haushalt müsse ausgeglichen sein. „Die bittere Wahrheit ist: 2021 und 22 werden wir mit einem negativen Ergebnis abschließen“, sagte der Oberbürgermeister. Aber 2023 müsse es dann wieder bergauf gehen, sonst würde der Haushalt nicht genehmigt.

Bereits im Nachtragshaushalt vom Juni habe man mit einem Defizit gerechnet. Vor der Klausurtagung habe dies bei etwa 9,88 Millionen Euro gelegen, sagte Kämmerin Kristin Schippmann. Mit den Maßnahmen, die bei der Tagung diskutiert wurden – beschlossen werden sie erst im Rahmen des Haushalts im Gemeinderat im Dezember –, komme man auf ein Defizit von 8,2 Millionen Euro. „Nach den drakonischen Maßnahmen“, betonte Eberhardt.

Rheinfelden Die kreative Seite von Corona präsentiert eine besondere Schau Das könnte Sie auch interessieren

Diese Maßnahmen bedeuten: Ausgaben einsparen und Einnahmen steigern. Einsparen könne man etwa bei der Kreisumlage, kleineren freiwilligen Leistungen oder der Anpassung der Gruppengröße bei der Schulkindbetreuung. Die Digitalisierung soll vorrangig durch interne Mitarbeiter realisiert werden, die Gebäudeunterhaltung soll auf das nötigste beschränkt werden. Diskutiert wurden auch verkürzte Öffnungszeiten im Bürgerbüro und der Bibliothek. Auch die Kulturveranstaltungen sollen auf ein Minimum heruntergefahren werden: Die Brückensensationen fallen aus, das Stadtjubiläum schrumpft auf ein Mindestmaß.

Auf der anderen Seite sollen die Einnahmen steigen. Das könne man erstens durch die Erhöhung der Verwaltungs- und Kinderbetreuungsgebühren erreichen. Zum anderen seien auch Steuererhöhungen unumgänglich, sagte Eberhardt. Das betrifft die Gewerbesteuer, die Grundsteuer, die Hundesteuer und die Vergnügungssteuer. „Das habe ich bisher nicht gewollt, aber wir kommen zu meinem Bedauern nicht drum herum“, so der OB.

Die Erhöhung der Grundsteuer würde der Stadt Mehreinnahmen von 275.000 Euro bringen, so Schippmann. Für eine Wohnung würden die Steuern in einer Beispielrechnung jährlich um etwa 16 Euro steigen, für ein Einfamilienhaus um 7 Euro, für ein Zweifamilienhaus um 43 Euro.

Die erhöhte Gewerbesteuer hätte für die Stadt einen Mehrertrag von 450.000 Euro zur Folge. Davon nicht betroffen seien etwa Einzelunternehmer, so Schippmann. „Die Welt ist ungerecht“, sagte Eberhardt: Im Schweizer Rheinfelden komme man auf ein positives Ergebnis. „Bei uns hat sich die Liquidität schlecht entwickelt – das belastet mich auch persönlich“, sagte der Oberbürgermeister.