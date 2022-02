von Boris Burkhardt

Zwei Jahre ohne Auftritte – Guggenmusiken hatten es während der Corona-Zwangspause doppelt schwer: Wie andere Cliquen durften sie keine Fasnacht feiern, wie andere Musikvereine konnten sie kaum proben. Um Motivation und Zusammenhalt hochzuhalten, war Kreativität gefragt.

Am vergangenen Samstag beim halböffentlichen Narrenbaumstellen auf dem Oberrheinplatz in Rheinfelden durften D‘ Maximale endlich wieder raus und spielen. „Wir werden sehen, was wir rauskriegen“, hatte Vorsitzender Stefan Bozic einige Tage zuvor am Telefon gesagt: „Wir haben so gut wie nicht geprobt.“ Die 33 männlichen Musiker hätten 2021 erst wieder damit angefangen, es aber nach den erneut verschärften Maßnahmen im Herbst abgebrochen, berichtet Bozic.

Hochrhein/Südschwarzwald Quiz für Fasnachtsfans: Erkennen Sie diese Narrenfiguren aus der Region? Das könnte Sie auch interessieren

Auf den Zusammenhalt in ihrer Guggenmusik ist Fatima Kiefer stolz. „Die Kameradschaft hatte oberste Priorität“, sagt die Vorsitzende der Pfuus Bagge Eichsel: „Der Vorstand hat versucht, den Verein zusammenzuhalten.“ Mehrere Treffen fanden online statt, wenn Corona die persönliche Zusammenkunft nicht erlaubte, so zum Beispiel die Nikolausfeier 2021.

Kondenswasser muss aufgefangen werden

In den zwei Jahren habe sie zig Hygienekonzepte geschrieben, erzählt Kiefer: 2020 musste noch alle 20 Minuten gelüftet, ein Abstand von 2,5 Metern eingehalten und das Kondenswasser der Blasinstrumente aufgefangen werden. „2021 war schon wesentlich entspannter“, meint Kiefer, vor allem, weil die Gugge ab Juni in einem Sportladen in Eimeldingen proben durfte: „Das war alles andere als selbstverständlich.“ Der Verein verlor sechs Musiker, darunter die Musikchefin Gloria Giorgio.

Hochrhein/Südschwarzwald Narri-Narro! So feiert der Hochrhein Fasnacht: Abstimmung noch bis 27. Februar Das könnte Sie auch interessieren

Mit besonders strengen Regeln mussten die Schluuchturmgeischter klarkommen. Diese Rheinfelder Gugge rekrutiert sich nämlich aus Feuerwehrleuten, wie ihr Chef Benno Mühlhaupt erklärt. Und weil diese sich auf keinen Fall anstecken durften, konnten sie jeweils im Frühherbst 2020 und 2021 nur für eine ganz kurze Zeit proben. Auch die Fasnacht 2022 ist aus diesem Grund für die Schluuchturmgeischter gelaufen. Benno Mühlhaupt hofft auf einen ersten Auftritt an der Hauptversammlung der Feuerwehr, die für den 18. März geplant ist.

Zwei Aktive gewonnen

D‘Maximale haben in der Coronazeit sogar zwei Aktive gewonnen: Der Posaunist und der Perkussionist hätten sich noch vor der Fasnacht 2020 beworben, berichtet Bozic: „Erst sagte ich ihnen, sie sollten Corona abwarten. An der GV im Mai 2021 nahmen wir sie dann aber auf.“