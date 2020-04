von Thomas Loisl Mink

Ein heute 26-jähriger Mann hat einem Freund 250 Euro geliehen, die dieser nicht zurückgezahlt hat. Deswegen hat der 26-Jährige überreagiert und den Freund mehrmals bedroht, einmal sogar mit einer Gaspistole. Jetzt wurde er am Amtsgericht Lörrach zu einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten auf Bewährung verurteilt. Als Bewährungsauflage muss er 2500 Euro zahlen.

Die beiden waren schon einige Zeit befreundet, als der heute 31-Jährige den Angeklagten etwa Mitte 2017 bat, ihm Geld zu leihen. Da er es Ende des Jahres noch nicht zurückgezahlt hatte, ging der Angeklagte zur Wohnung des Freundes, um das Geld einzufordern. Dort war nur dessen Lebensgefährtin, die meinte, der Angeklagte habe 500 Euro verlangt. Der Angeklagte gab zu, von sich aus auf die ausstehenden 250 Euro nochmal ebenso viel als Zinsen draufgeschlagen zu haben. „Als er das zweite Mal kam, war er aggressiver“, sagte die Lebensgefährtin. Das war Anfang Februar 2018, wieder war nur sie zuhause. „Er hat herumgeschrien und gesagt, wenn er sein Geld nicht bekommt, dann habe ich keine Wohnung und keine Kinder mehr“, erzählte die Lebensgefährtin.

Der Angeklagte sagte, er habe mit dem Jugendamt gedroht, weil in der Wohnung vor den kleinen Kindern überall Drogen herumgelegen seien. Das sei überhaupt nicht so gewesen, sagte die Lebensgefährtin. Die Polizei fand später auch nichts. Sie aber hatte von Jugendamt nichts gehört und glaubte, der Angeklagte wollte den Kindern etwas antun und die Wohnung kaputtschlagen. Eine Woche später habe der 31-Jährige dem Angeklagten 135 Euro gebracht, der daraufhin auf seinen Zinsaufschlag wieder verzichtete. Die restlichen 115 Euro wollte er aber schon haben, doch wieder kam nichts. Also ging er erneut zu dem Freund, es kam zum Streit, und jetzt zog der Angeklagte eine nicht funktionsfähige Gaspistole hervor, die aber aussah wie eine echte Schusswaffe. Damit bedrohte er den 31-Jährigen. Während die Lebensgefährtin, die im Laufe des Streits hinzu kam, bei der Polizei gesagt hatte, er habe die Waffe dem 31-Jährigen direkt an die Schläfe gehalten, schwächte sie das vor Gericht ein wenig ab.

Aussage der Lebensgefährtin klar

Der 31-Jährige sagte, der Angeklagte habe die Waffe nur irgendwie gegen ihn gerichtet. Während der 31-Jährige sich insgesamt nicht mehr an alles erinnerte, vieles durcheinander brachte und sich selbst widersprach, war die Aussage der Lebensgefährtin klar und strukturiert. Nach der Sache mit der Pistole gab es noch einen weiteren Vorfall. Der Angeklagte fuhr mit einem Bekannten durch die Stadt, sah den 31-Jährigen, ließ anhalten und stellte ihn erneut zur Rede. Nun erhielt er weitere 35 Euro zur Schuldentilgung. Ob das aufgrund von Drohungen geschah, konnte nicht mehr nachvollzogen werden, zumal der 31-Jährige seiner Lebensgefährtin eine andere Geschichte darüber erzählt hatte als das, was wohl tatsächlich vorgefallen war. Von dem Vorwurf dieser Nötigung sprach das Gericht den Angeklagten deshalb frei, was Staatsanwalt wie auch Verteidiger beantragt hatten. Wegen der ersten beiden versuchten Nötigungen, im einen Fall verbunden mit einer versuchten Erpressung im Hinblick auf die unberechtigt geforderten Zinsen, verurteilte das Gericht den 26-jährigen Angeklagten zu zehn Monaten Freiheitsstrafe. Staatsanwalt Timo Schmidt hatte zwölf Monate, Verteidiger Ludwig Limberger zehn Monate beantragt. Klar war, dass die Strafe zur Bewährung ausgesetzt wurde, da der Angeklagte in sicheren sozialen und beruflichen Verhältnissen lebt und bisher nur wegen des Besitzes einer geringen Menge Marihuana bestraft worden war.

„Außergewöhnlicher Fall“

Als Bewährungsauflage muss der Angeklagte 2500 Euro zahlen. „Das ist ein in jeder Hinsicht außergewöhnlicher Fall. Die Sache ist vollkommen unverständlich aus dem Ruder gelaufen, obwohl Sie das finanziell gar nicht nötig gehabt hätten“, sagte der Vorsitzende des Schöffengerichts, Richter Martin Graf. Der Angeklagte hat nach der Schule eine Ausbildung in einem anspruchsvollen Industrieberuf gemacht, in dem er seither in der Schweiz arbeitet und gut verdient. „Was Sie da geritten hat, bleibt uns unerklärlich“, sagte Graf. Sowohl der Angeklagte und sein Verteidiger wie auch der Staatsanwalt nahmen das Urteil an.