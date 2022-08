von Valentin Zumsteg

Die Rheinfelder KuBa Freizeitcenter AG mit ihrem Strandbad und der Kunsteisbahn braucht viel Strom, vor allem im Winter. Die steigenden Preise bereiten den Verantwortlichen in der Schweiz Sorgen. Der Eintritt dürfte teurer werden. Insgesamt läuft der Betrieb nur durch die Unterstützung der Stadt sowie weiterer Nachbargemeinden – ein Geschäft lässt sich damit nicht machen, teilt die KuBA AG auf Anfrage mit.

Es ist ein kleiner Betriebsgewinn von 12.700 Franken, den die KuBa Freizeitcenter AG für das vergangene Geschäftsjahr (Mai 2021 bis April 2022) ausweisen kann. Im Vorjahr, als die Corona-Einschränkungen noch schärfer waren, hatte der Betrieb einen Verlust von 192.000 Franken eingefahren. Der Betrieb der Kunsteisbahn und des Strandbads sei lediglich dank Unterstützung der Stadt Rheinfelden/Schweiz, die 825.000 Franken pro Jahr zahlt, sowie von weiteren Nachbargemeinden möglich.

So sei die Strandbadsaison 2021 wegen des vielen Regens ziemlich ins Wasser gefallen. „Mit nur 45.900 Eintritten (Vorjahr 55.900) und einem Umsatz von 212.000 Franken (Vorjahr 230.000) war es für uns eine schlechte Saison“, hält der Verwaltungsrat in seinem Bericht fest.

Besser hatte sich die Kunsteisbahn-Saison 2021/22 entwickelt. Dort konnten 43.500 Eintritte verbucht werden (Vorjahr 15.000), und der Umsatz belief sich auf 343.000 Franken (Vorjahr 103.000). Im Gegensatz zum Vorjahr galten auf der Kunsteisbahn keine Corona-Einschränkungen mehr.

Auch die laufende Badesaison bereitet den Verantwortlichen viel Freude, das sonnige Wetter der vergangenen Wochen lockte die Menschen ins Bad, schreibt der Verwaltungsrat in seinem Bericht. Das Saisonende soll am 11. September sein. Auf der Kunsteisbahn soll der Trainingsbetrieb der Vereine ab 24. September möglich sein, der öffentliche Eislauf beginnt am 8. Oktober.

Große Sorgen bereitet dem Verwaltungsrat die Entwicklung der Strompreise. Rund 75 Prozent des Stromverbrauchs bei der KuBa Freizeitcenter AG entfällt auf die Wintermonate. „Aktuell prüfen Verwaltungsrat und Geschäftsleitung die Strompreisentwicklung; es zeigt sich aber schon jetzt, dass wir an Preiserhöhungen nicht vorbeikommen werden. Diese werden wir nach Abschluss der Lieferverträge kommunizieren können“, heißt es im Bericht. Mit anderen Worten: Der Eintritt für die Kunsteisbahn dürfte im kommenden Winter teurer werden.

Die Eisfelder der Kunsteisbahn sind 47 Jahre alt. Wie der Verwaltungsrat berichtet, hat er eine Planung für den mittelfristigen Ersatz der Eisflächen in Auftrag gegeben. „Diese Planung verkürzt unsere Reaktionszeit bei einem Ausfall der Eisfelder um rund zwei Jahre.“