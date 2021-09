von Horatio Gollin

Die Linsenbachquelle wurde mit Mauerfragmenten, Holzstapeln und Faschinenzäunen für Eidechsen und Schlangen aufgewertet. Mit 7775 Euro war die für den Artenschutz wertvolle Maßnahme für die Stadtverwaltung nicht einmal teuer. Zumal sie fast komplett aus Fördermitteln finanziert wurde.

Die Linsenbachquelle am Rande der Karsauer Gemarkung zum Stadtteil Nollingen hat durch ihre Lage zwischen Dinkelberg und Rhein eine hohe Bedeutung als Migrationsachse von Ringelnattern, Mauer- und Zauneidechsen. Früher war sie mit einem einfachen Lattenzaun eingegrenzt, damit niemand in den Quellaustritt fällt.

Der Zaun war in die Jahre gekommen und musste ersetzt werden, was die Stadtverwaltung mit einer artenschutzfachlichen Aufwertung verband. Statt eines Lattenzauns reihen sich nun Trockenmauerfragmente, Holzstapel, Faschinenzäune und Staketenzäune rund um die Quelle und entlang eines Stückes des Bachlaufs aneinander. Sie bieten verschiedene Lebensräume für die dort heimischen Reptilien.

Die Region lasse zunehmend Artenvielfalt vermissen, sagte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. Die Aufwertung bedeute eine Stärkung der Artenvielfalt. „Die Linsenbachquelle ist ein hervorragendes Trittsteinbiotop, dass sich weiterentwickeln kann“, so der OB. Die Aufwertung der Linsenbachquelle ist nur eine von vielen umgesetzten Maßnahmen. „Wir haben den Artenschutz nicht aus den Augen verloren“, so Eberhardt, der hofft, mit vielen kleinen Maßnahmen die Bevölkerung zu sensibilisieren, damit auch Gärten artgerechter gestaltet werden. Langfristig soll ein Biotopverbund auf der Gemarkung entstehen, erklärte Projektleiter Patrick Pauli von der Stadtplanungs- und Umweltabteilung.

Die Aufwertung kostete 7775 Euro und wurde über das Programm „Impulse für die Vielfalt“ der Landesanstalt für Umwelt mit 7000 Euro gefördert. Seit 2011 wurden schon 119 Maßnahmen in Baden-Württemberg über das Programm gefördert. „Mit relativ wenig Geld kann viel erreicht werden“, so Pauli. Obgleich die Linsenbachquelle schon zuvor ein Naturdenkmal war, ließ sie sich noch aufwerten. „Eidechsen brauchen Orte zum Schlafen, Essen und Verstecken. Das haben wir alles hier“, sagte Pauli. Durch Löcher können die Eidechsen in die Mauerfragmente hineinklettern, in denen Hohlräume bestehen, die die Eidechsen als Refugien nutzen können. Andere Elemente dienen der Jagd oder um sich zu sonnen.

„Wir haben auf kleiner Fläche viel Raum geschaffen“, erklärte Christoph Schmidt vom Planungsbüro ProEco Umweltplanung. Zuvor bestand an der Linsenbachquelle für Reptilien ein Lebensraum von etwa 50 Quadratmetern, dessen Fläche durch die Aufwertung verzehnfacht wurde. „Wir haben Vielfalt hergestellt“, so Schmidt. „Das ist etwas anderes, als wenn man Steine hin kippt und Totholz drauf wirft.“ Matthias Kaiser vom ausführenden Gartenbaubetrieb Blumen Kaiser meinte, dass sich durch solche Maßnahmen die Tätigkeit des Betriebs in den letzten Jahren verändert habe – zum Positiven, da den Mitarbeitern solche Arbeiten Abwechslung bieten. „Das ist etwas sehr Interessantes, was hier auf kleinem Raum entwickelt wurde“, lobte Ortsvorsteher Jürgen Räuber. „Das ist eine gelungene Sache.“