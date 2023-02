Eine Bürgerin möchte in Nollingen einen Standort für Car-Sharing. Der Stadtteilbeirat will sich nun mit der Idee beschäftigen und die Umsetzung prüfen.

Judit Tiber-Furulyas lebt mit ihrer Familie an der Oberen Dorfstraße und hatte über einen Bekannten in der Januar-Sitzung des Stadtteilbeirats Nollingen ihr Anliegen hervorgebracht. Nun hatte das Gremium die Einwohnerin zu seiner Sitzung am Mittwoch