von Horatio Gollin

Lautstark machte die Stadtmusik Rheinfelden auf sich aufmerksam: Über einen Lautsprecher kamen die Fußgänger in der Karl-Fürstenberg-Straße am Stand der Stadtmusik Rheinfelden in den Genuss des Jahreskonzerts 2019 unter Leitung des damals neuen Dirigenten Sergei Yemelyanenkov. Und nicht nur musikalisch setze der Verein Akzente, auch kulinarisch hatte er einiges zu bieten.

Schon zum zweiten Mal bot die Stadtmusik am Rande des Wochenmarkts Fleischkiechle im Weggle und Dätsch-Weggle an. Zum kleinen Preis konnten die Frikadellen-Brötchen und Schokokuss-Brötchen erstanden werden. Mit der Aktion verfolgte der Verein gleich zwei Ziele. Erstens, die Vereinskasse aufzubessern und zweitens, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, erklärte Vereinsvorsitzender Michael Schumacher – und natürlich, dabei zu zeigen, dass es trotz der Funkstille die Stadtmusik noch gibt. Coronabedingt ist das Kastanienparkfest schon zweimal ausgefallen, worunter die Finanzen der Stadtmusik litten. „Wir wollen zeigen, dass es uns noch gibt“, so Schumacher. Er hoffe, mit der Aktion neue Passivmitglieder zu gewinnen.

Mit fast 500 Passivmitgliedern und 25 aktiven Musikern ist die Stadtmusik noch gut aufgestellt. Aufgrund der niedrigen Inzidenz wird demnächst die Probenarbeit im Innenraum wieder möglich. In zwei Wochen wollen die Musiker wieder loslegen, erklärte Schumacher. Trotz Pandemie ging es auch mit der Nachwuchsförderung weiter, wenn auch nicht unter optimalen Bedingungen. Die Stadtmusik hat in Zusammenarbeit mit der Hans-Thoma-Schule und der Musikschule Rheinfelden zwei Bläserklassen. Die Kinder bekamen während der Pandemie aber nur Einzel- oder Onlineunterricht. „Wenn die so weit sind, kann man auch das Jugendblasorchester wieder aufleben lassen“, sagte Schumacher. Die Aktion auf dem Wochenmarkt soll an den zwei kommenden Samstagen wiederholt werden.