von Horatio Gollin

Beim Kastanienparkfest der Stadtmusik Rheinfelden herrschte eine ausgelassene Stimmung, nachdem das Fest in den vergangenen zwei Jahren ausgefallen war. Aufgrund gestiegener Materialkosten musste die Stadtmusik auch die Preise anziehen.

Drei Tage lang wurde das Kastanienparkfest der Stadtmusik gefeiert. Am Freitagabend eröffnete Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, der Präsident der Stadtmusik ist, das Fest mit dem Fassanstich. „Ich freue mich, dass dieser schöne Platz wieder in Betrieb genommen wird“, so Eberhardt. Rund um den Brunnen hatten sich die Festbesucher auf Biergarnituren niedergelassen, um es sich mit Grillbraten, Bratwurst, Chicken Nuggets oder Pommes Frites gut gehen zu lassen.

Allerdings kam die Musik nur vom Band, da die zwei für Freitag gesetzten Musikvereine Langenau und Tegernau kurzfristig hatten absagen müssen. Am Samstag und Sonntag sorgten der Musikverein Maulburg, der Musikverein Dossenbach, die Stadtmusik Schopfheim und die Latschari-Clique für Livemusik.

Gut besucht war das erste Kastanienparkfest nach zwei Jahren Corona-Pause. | Bild: Horatio Gollin

„Wir freuen uns riesig, dass das Kastanienparkfest wieder stattfindet“, sagte Vorsitzender Michael Schumacher. Das Traditionsfest gibt es schon mehr als 40 Jahre. Die Mitglieder arbeiteten im Drei-Schicht-Betrieb, um die Festbesucher zu umsorgen. Pro Schicht waren 25 Personen im Einsatz. Unterstützung bekam die Stadtmusik von Familienmitgliedern, Freunden und Mitgliedern anderer Musikvereine, sagte Schumacher. Trotzdem wurde erstmals auf Selbstbedienung umgestellt, da ein Bedienen personell nicht zu stemmen gewesen wäre.

Selbstbedienung kommt an

Für die Selbstbedienung war eine Kasse eingerichtet, von der die Besucher zur Essensausgabe und dem Ausschank weitergeleitet wurden. „Die Materialkosten sind exorbitant gestiegen“, berichtete Schumacher. Die Miete von Biergarnituren, Sonnenschirmen, Thekenelementen und Gläsern seien teurer geworden, hätten sich mitunter mehr als verdoppelt. Dankbar ist Schumacher dafür, dass Fürstenberg-Brauerei, Getränkehandel Baumgartner und Metzgerei Schneider das Fest unterstützten, indem sie Kostensteigerungen nicht komplett weitergaben.

Trotzdem musste auch die Stadtmusik bei den Preisen für Grillgut und Getränke anziehen. „Vergleichsweise sind wir immer noch günstig. Das schmälert unseren Gewinn, aber das Fest wollten wir nicht aufgrund der Kosten sterben lassen“, sagte Schumacher, der betonte, dass das Fest nur durch die ehrenamtliche Helfer, die alle auf eine Entschädigung verzichteten, ermöglicht werde.