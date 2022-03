von Rolf Reißmann

Verdienstvolle Frauen aus 100 Jahren Stadtgeschichte standen im Mittelpunkt einer öffentlichen Stadtführung am Sonntagnachmittag. Gleich zu Beginn wies Stadtführerin Manuela Eder darauf hin, dass sie diesmal etliche neue Namen, auch aus der jüngeren Gesichtete, ins Spiel bringen werde. Kurz vor dem Internationalen Frauentag eröffnete sie den Rundgang mit Erinnerung daran, dass erst vor der Erhebung Rheinfeldens zur Stadt in Deutschland das Frauenwahlrecht in Kraft trat.

Nur einen Tag nach der Annahme der Weimarer Verfassung fanden hier Wahlen zum Bürgerausschuss statt, drei Frauen kandidierten damals dafür. Erste Stadtverordnete im Jahr 1922 wurde Margarete Senn, allerdings schied auf eigenen Wunsch auch kurz nach der Wahl schon wieder aus dem Gremium aus.

Manuela Eder führte die mehr als 40 Teilnehmer des Rundgangs zu Wirkungs- und Wohnstätten namhafter Frauen. In der Friedrichstraße erinnerte sie an Josefine Senger, dort hatte die späterer Betreiberin eines Lebensmittelgeschäfts in Nollingen ihr Elternhaus. „Besonders bemerkenswert ist, dass Josefine Senger nach dem Tod ihres Mannes in der schweren Nachkriegszeit das Geschäft allein führte“, sagte die Stadtführerin. Besonders erfreut war sie darüber, dass drei Enkel von Josefine Senger extra aus Villingen-Schwenningen angereist waren, um an diesem Rundgang teilzunehmen.

Erste Mitarbeiterin für Sozialfragen

Wenige Schritte weiter am Gambrinus erinnerte sie an Ingeborg König, die erste Mitarbeiterin für Sozialfragen in der Stadtverwaltung. Seit den frühen 50er Jahren bearbeitete die aus dem anhaltinischen Bernburg zugereiste Fachfrau dieses Thema. In guten Händen sei der inzwischen als eigenständiges Amt geführte Fachbereich auch bei einer späteren Nachfolgerin 20 Jahre lang bei Cornelia Roesner gewesen.

Ihr sei es unter anderem zu verdanken, dass mit dem im alten Rathaus eingerichtete komplexe Sozialamt eine konzentrierte Anlaufstelle für die Bürger geschaffen wurde, in der sich mit kurzen Wegen alles in diesem Bereich Erforderliche erledigen lässt. Cornelia Roesner, seit drei Jahren im Ruhestand, nahm am Rundgang teil und erhielt lebhaften Beifall.

Erste Frau mit Anlernvertrag

Oben am Industrieweg stand Hildegard Ruf im Mittelpunkt. Sie war 1939 im Rheinfelder IG-Farben-Werk die erste Frau mit Anlernvertrag und arbeitete später an elektrochemischen Methoden der Energiegewinnung. Am KWR-Gebäude brachte Manuela Eder eine weitere Frau der Gegenwart ins Gespräch, die wohl sehr vielen Einwohnern gut bekannt ist – Hannelore Nuss.

Ihr Motto „Der Frieden fängt zu Hause an“ setze sie aktiv durch und kümmere sich im sozialen Bereich um gefährdete Frauen und Kinder. Als Kreisvorsitzende der Arbeiterwohlfahrt und Vorsitzende des hiesigen Tierschutzvereins arbeitet sie ehrenamtlich, seit vielen Jahren ist die Sozialdemokratin Mitglied des Gemeinderates und des Kreistages. Großen Beifall spendeten die Teilnehmer des Rundgangs an dieser Stelle.

Verdienstvolle Ärztin

An der ehemaligen Frauenklinik, direkt unterm dazugehörigen Straßenschild, sprach Manuela Eder über Therese Herzog, verdienstvolle Ärztin und Ehrenbürgerin der Stadt. Sie eröffnete 1913 die erste Arztpraxis in der Stadt. In der Hebelstraße galt die Erinnerung der Gattin des namhaften Bauunternehmers Albert Schröter. Helene Schröter war Mitbegründerin des ersten Rheinfelder Frauenvereins und später dessen Präsidentin. Sie brachte die Wohlfahrtspflege in der Stadt deutlich voran.

Den Schlusspunkt setzte die Stadtführerin auf der Rathaustreppe. Dabei stand die bisherige Bürgermeisterin Diana Stöcker im Mittelpunkt. Immerhin fast 100 Jahre dauerte es, bis diese Funktion erstmals mit einer Frau besetzt wurde. Diana Stöcker hatte zuvor in Lörrach das Innovationszentrum geleitet und das Jugendforschungszentrum maßgeblich vorangebracht. Seit wenigen Monaten ist sie nun Wahlkreisabgeordnete im Bundestag.

Diese Stadtführung war die erste von insgesamt sechs, die es im Jubiläumsjahr geben wird. Auch wenn die Themen gleich oder ähnlich wie bei früheren Rundgängen sind, setzen de Stadtführerinnen mit neuen Erkenntnissen überraschende Akzente. Auch diesmal bedankten sich die Teilnehmer mit starkem Beifall und sprachen in kleine Gruppen danach noch weiter über das Gehörte.