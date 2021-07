von Verena Pichler

Mit gleich mehreren Gebührenänderungen hat sich am Montagabend der Hauptausschuss beschäftigt. Die Verwaltung legt neue Sätze für verschiedene Verwaltungsleistungen sowie für die Betreuung an Schulen vor. Ganz ohne Diskussion werden die Vorschläge den Gemeinderat wohl nicht passieren, auch wenn sich die Haushaltsstrukturkommission bereits intensiv damit auseinandergesetzt hat.

Rheinfelden Die Commerzbank schließt in Rheinfelden und Bad Säckingen ihre Filialen Das könnte Sie auch interessieren

Seit drei Jahren, so OB Klaus Eberhardt, verfolge man das Thema und die Kommission – bestehend aus Gemeinderatsmitgliedern und Verwaltungsmitarbeitenden – sei die Verwaltungsgebühren „akribisch durchgegangen“. Die Neukalkulation der Preise führe nicht dazu, dass die Stadt Gewinne erwirtschafte, so Hauptamtsleiter Hanspeter Schuler. Vielmehr gehe es darum, die jeweilige Arbeitszeit der Mitarbeitenden und sonstigen Aufwand korrekt zu verrechnen. „Wenn wir sie nicht erheben, könnte irgendwann die Gemeindeprüfungsanstalt anklopfen“, so der OB.

Verwaltungsgebühren

Wenn eine Bürgerin oder ein Bürger eine Dienstleistung der Verwaltung in Anspruch nimmt, werden dafür in der Regel Gebühren fällig, etwa, wenn Mitarbeitende Anträge oder Gesuche bearbeiten, wenn Einsicht in Akten gewünscht wird oder auch die Erlaubnis, eine Gaststätte zu führen. Die Spannen in den einzelnen Bereichen sind dabei teils beträchtlich, wie Karin Paulsen-Zenke (SPD) feststellte. Die tatsächliche Höhe werde jedoch nicht nach eigenem Gusto des Mitarbeiters festgelegt, sondern bewegen sich in einem vorgeschriebenen Rahmen. Daher könne die Verwaltung über die Gebühren auch keine regulativen Eingriffe vornehmen, etwa die Zahl der Waffen in der Stadt verringern, indem die Gebühren den Besitz unattraktiv machen, so Schuler auf Rückfrage.

Gebühren für Bausachen

Im Fall der Baurechtsabteilung aber soll es für gewisse Personen durch eine kräftige Gebührenerhöhung eben doch unattraktiver werden, die Verwaltung über Gebühr in Anspruch zu nehmen, wie Abteilungsleiter Christian Rooks ausführte. Denn vermehrt sparten sich Bauherren Architekten oder Fachplaner und nähmen stattdessen das städtische Fachamt in Beschlag, was die „Nerven strapaziere“. „Es gibt Bauherren, die ohne Ende Leistungen abrufen“, ergänzte Eberhardt. Dass Bürger „nervten“, wollte Gustav Fischer so nicht stehen lassen. „Die Verwaltung ist immer noch für die Bürger da.“ Laut Rooks betreffe die Änderung lediglich den kleinen Kreis, der „teilweise frech und unverfroren“ im Gespräch mit der Verwaltung zugebe, kein Geld für Architekten ausgeben zu wollen. Für alle anderen, die mit normalen Anliegen kämen, seien die Mitarbeitenden selbstverständlich gerne da. Mit einer kräftigen Erhöhung will die Verwaltung ein weiteres Problem lösen: die ohne Genehmigung erstellten Bauten. „Wir haben viele illegale Bauten, die bis vors Amtsgericht gehen. Das kostet Zeit und Geld“, so Rooks. Wer künftig nachträglich eine Baugenehmigung einholt, zahlt den dreifachen Satz der Gebühr, die er normalerweise bezahlt hätte – statt 260 Euro 780. „Endlich reagiert die Stadt, um Investoren, die falsch bauen, das Handwerk zu legen“, so Heiner Lohmann (Grüne).

Gebühr für Schulbetreuung

Zuletzt 2018 wurden die Gebühren für die Betreuung an Schulen angepasst, nun legt die Verwaltung ein zweistufiges Erhöhungsmodell vor: Ab dem Schuljahr 2021/22 soll die Gebühr für die Kernzeitbetreuung an der Hebel- und der Dinkelbergschule um fünf Euro steigen, 2022/23 erfolgt eine weitere Erhöhung um nochmals fünf Euro. Heute zahlen Eltern für die Kernzeitbetreuung 40 Euro monatlich, für das Geschwisterkind 25. Ebenfalls angepasst werden die Gebühren für die flexible Nachmittagsbetreuung. Vanessa Hünerli vom Hauptamt geht davon aus, dass auch die freien Träger, die an anderen Schulen die Betreuung anbieten, ihre Sätze entsprechend anpassen werden.

Hochrhein Dreispurige Bundesstraße statt Autobahn? Aufregung um A98-Äußerung des Verkehrsministers Das könnte Sie auch interessieren

Dass damit an der Dinkelbergschule der Kostendeckungsgrad 102 Prozent erreichen wird, stieß Paul Renz (CDU) auf. Dies sei eigentlich nicht richtig. Eberhardt erklärte, dass dies nur ein kurzfristiger Effekt sei, da sich die Tariferhöhung 2022 und Kosten für Materialbeschaffung niederschlagen werden. Karin Paulsen-Zenke (SPD) sagte, dass es ihr schwerfallen werde, dem zuzustimmen. „Wir müssen nicht nur an die Doppelverdiener denken.“ Es gebe Haushalte, die die Erhöhung belaste. „50 Euro sind auf den Tag gesehen nicht viel Geld“, so Eberhardt. Die Kernzeitbetreuung ermögliche es ja, ein zusätzliches Gehalt zu erwirtschaften. Die Stadt habe zudem in den vergangenen Jahren ihr Leistungsspektrum ausgebaut. Heiner Lohmann (Grüne) findet die Erhöhung moderat. „Eltern ist die Verlässlichkeit wichtig.“ Als Gemeinderat trage man Verantwortung für den gesamten städtischen Haushalt und nicht bloß ein Klientel. Hünerli ergänzte, dass Eltern vom Dinkelberg ihre Kinder auch auf eine der Ganztagsschulen schicken könnten. Dort müsse allenfalls für die Randzeiten gezahlt werden.