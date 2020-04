von Verena Pichler

Wenn in naher Zukunft ein Kanal verstopft und gleichzeitig Vodafone-Kunden kein Internet mehr haben, könnte das einen bestimmten Grund haben: Die Fast Opticom AG Deutschland hat stellvertretend für das Telekommunikationsunternehmen den Antrag gestellt, das städtische Abwassernetz für ein Glasfaserkabel mitzubenutzen.

Konkret geht um einen Abschnitt vom Rathaus über die Firma Schöller bis zum Nollinger Bergtunnel. Möglich macht die Mitbenutzung der erst wenige Jahre alte Paragraph 77 des Telekommunikationsgesetzes. Darin heißt es sinngemäß: Eigentümer oder Betreiber öffentlicher Telekommunikationsnetze können bei Eigentümern oder Betreibern öffentlicher Versorgungsnetze die Mitnutzung für den Einbau von Komponenten – in dem Fall ein Glasfaserkabel – beantragen.

Einfach ablehnen kann die Stadt nicht, wie Tiefbauamtsleiter Tobias Obert in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses erklärte. „Wir haben das juristisch geprüft, aber rechtlich keine Möglichkeit. Glücklich sind wir damit nicht, aber wir können nichts tun.“ Denn die Risiken liegen auf der Hand: Die Rohre haben einen Durchmesser von 40 Zentimetern. „Alles, was da zusätzlich drin ist, kann zu Verstopfungen führen. Oder es kann was daran hängen bleiben, was sich dann aufstaut.“ Dann muss die Stadt ausrücken und den Kanal reinigen. Bei kleineren Verstopfungen kommt dafür ein Hochdruckreiniger zum Einsatz. „170 bar können so eine Leitung natürlich wegreißen.“

Bei größeren Problemen muss eine Kettenschleuder rein, der kleine Roboter zerlegt die Verstopfung – und damit womöglich auch das Kabel. Obert fasste es so zusammen: „Wir machen deren Kabel kaputt und die verstopfen uns den Kanal.“ Verhindern können hätte die Stadt das Vorhaben nur, wenn der Kanalabschnitt sanierungsbedürftig gewesen wäre. Das trifft jedoch nicht zu, wenngleich im Vertragsentwurf zwischen AG und Stadt daraufhin gewiesen wird, dass das Kanalnetz in einem alten Zustand ist und mit Sanierungsarbeiten zu rechnen ist. Außerdem ist vertraglich festgehalten, dass es immer einen festen Ansprechpartner bei Problemen gibt, so dass die Stadt nicht „herumtelefonieren“ muss und wer Wartungsarbeiten übernimmt.

Auch bekommt Rheinfelden einen kleinen Zuschuss von 25 Cent pro laufendem Meter und Jahr sowie eine Pauschalzahlung von 5000 Euro. Die Laufzeit ist unbegrenzt, frühestens nach 20 Jahren kann eine der Parteien mit einer Kündigungsfrist von zwei Jahren den Vertrag auflösen. Für die Verlegung der Glasfaserleitung benutzt die AG ebenfalls einen Roboter, wie es in der Projektbeschreibung heißt. Dieser montiert im Inneren der Abwasserrohre in Abständen Stahlringe, die mit Clips ausgerüstet sind. In diese Clips werden die Leerrohre für die Glasfaser eingerastet.

Die Mitglieder des Ausschusses waren ebenfalls nicht besonders glücklich über das Vorhaben, aber folgten wohl der Einsicht von OB Klaus Eberhardt: „Wir entscheiden hier nicht nach Schönheit, sondern nach Recht.“