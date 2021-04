von Verena Pichler

Rheinfelden dürfte das Jahr 2020 haushalterisch besser abschließen, als ursprünglich geplant. Allerdings ist dieses Plus nicht nur Grund zur Freude, fußt es doch auch auf Einsparungen, die der Corona-Pandemie geschuldet sind – etwa im kulturellen Bereich. Verbessert haben sich die Einnahmen durch Vergnügungs- und Einkommensteuer sowie bei den Schlüsselzuweisungen.

„Wir sind noch mitten in den Arbeiten für den Jahresabschluss, aber unterm Strich kommen wir 2020 wohl auf eine Verbesserung von 2,7 Millionen Euro“, erläuterte Kämmerin Kristin Schippmann im Gemeinderat. Grund hiefür seien einige Posten – sowohl bei den Erträgen als auch den Aufwendungen – die deutlich über oder unter dem geplanten Ansatz lägen.

Rheinfelden Die kirchlichen Kindergärten beschreiten ein neuen Weg, um Fachkräfte zu gewinnen Das könnte Sie auch interessieren

Dazu zählen Verbesserungen beim Anteil an der Einkommenssteuer (plus 390.000 Euro), an der Umsatzsteuer (270.000 Euro) sowie bei der Vergnügungssteuer (450.000 Euro). Auch konnten Erträge aus der Umlegung des Baugebiets „Bauert“ in Höhe von mehr als einer halben Million abgerechnet werden.

Kreis Waldshut Zusätzliche Lieferung von Biontech/Pfizer: 1200 Impfungen mehr im Kreisimpfzentrum Tiengen Das könnte Sie auch interessieren

Auf der Ausgabenseite wurden die Ansätze, die Ende 2019 festgelegt wurden, in einigen Bereichen nicht voll ausgeschöpft, etwa beim Kulturetat (minus 108.000 Euro) oder der Stadtplanung (107 000 Euro). Hier gilt jedoch „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben“, denn offene Aufträge werden erst 2021 abgerechnet und belasten dann wiederum dieses Ergebnis. Positiv auf 2020 haben sich auch diverse Abschreibungen ausgewirkt sowie Erlöse aus der Flurbereinigung rund um den Bau der A98.

Stimmen der Gemeinderäte

Karin Paulsen-Zenke (SPD) bemerkte, dass sie froh sei um den Puffer, den die Stadt dringend brauche. Paul Renz (CDU) hielt fest, dass man sich mit dem vorläufigen Ergebnis dem Ansatz nähere, den der Gemeinderat 2019 als Satzung beschlossen hatte.