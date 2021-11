von sk

Für den Besuch von Veranstaltungen des städtischen Kulturamtes gilt bereits seit Mitte Oktober die 2G-Regel. Dies bedeutet, dass nur genesene oder geimpfte Personen teilnehmen dürfen. An diesem Modell will die Stadt auch in der Warnstufe, die seit Mittwoch gilt, festhalten, allerdings entfallen bis auf Weiteres die Erleichterungen, heißt es in einer Mitteilung.

Ab sofort gelte auch hier wieder die strikte Einhaltung des Abstandsgebotes sowie die Maskenpflicht. Da man in den vergangenen Wochen die Beschränkung der Besucherzahl nur sehr behutsam gelockert habe, gäbe es mit der Anzahl der verkauften Karten keine Probleme, erläutert Kulturamtsleiter Dario Rago.

Angebot über Online-Katalog

Anders als bei den Veranstaltungen gilt für den Besuch von Ausstellungen oder den Besuch der Stadtbibliothek die 3G-Regelung. Hier müssen nun nicht-genesene und ungeimpfte Personen ab sofort einen PCR-Test vorlegen. Weiterhin gilt aber, dass Personen, die Medien nur abholen oder zurückgeben möchten, keinen 3G-Nachweis benötigen. Die Bibliothek bietet einen Bestell- und Abholservice an, bei dem sich Kunden bis zu fünf Medien zusammenstellen lassen können (Kontakt: Telefon 07623 /955 00 oder stadtbibliothek@rheinfelden-baden.de).

Rheinfelden Im Ring eine Kampfmaschine, doch Ilenia Perugini kommt nun ohne Medaille nach Hause Das könnte Sie auch interessieren

Eine gute Übersicht über das Angebot bietet der Online-Katalog auf der Homepage www.stadtbibliothek-rheinfelden.de. Mit einem Klick kann überprüft werden, ob das Buch verfügbar ist. Die Kunden erhalten dann eine Nachricht, wann die gewünschten Medien abgeholt werden können. Sie müssen zur Abholung nur ihre Bibliothekskarte mitbringen sowie einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Auch für den Besuch des Hallenbads gilt in der Warnstufe die PCR-Testpflicht.

Rheinfelden Neuer Bildband dokumentiert die Stadtgeschichte Das könnte Sie auch interessieren

In diesem Zusammenhang weist die Stadt auf die in der Corona-Verordnung des Landes genannten Ausnahmen hin. Ausgenommen von der PCR-Testpflicht sind Personen bis einschließlich 17 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen, Personen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können sowie Schwangere und Stillende. Bei diesen Personengruppen reicht ein negativer Antigen-Schnelltest. Darüber hinaus müssen Schüler auch in der Warnstufe keinen Testnachweis vorlegen.