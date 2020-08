von Verena Pichler

Die Zukunft der Stadt liegt auch unter der Erde – genauer gesagt, entlang des Feldwegs, der von der Cranachstraße bis zur Römerstraße verläuft, wo in wenigen Jahren das neue Feuerwehrgerätehaus stehen wird. Bevor das Gebäude fertig sein wird, verlegt die Stadt die Kanalisation, an die nicht nur die Feuerwache, sondern perspektivisch auch das neue Wohngebiet östlich Cranachstraße und das Gebiet im Vogelsang unterhalb des Kreiskrankenhauses angeschlossen werden.

In Corona-Zeiten nicht jammernd die Hände in den Schoß zu legen, sondern eben in die Zukunft zu blicken, sei wichtig, sagte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt beim symbolischen Spatenstich. „Es steht außer Frage, dass die Feuerwache durchgezogen wird“, so Eberhardt. Und sollte es diese Generation nicht mehr schaffen, das Wohngebiet östlich Cranachstraße – rund zehn Hektar groß – zu erschließen, so habe es die nächste Generation immerhin leichter.

Die Baustelle läuft bereits, jetzt gab es den symbolischen Spatenstich. | Bild: Verena Pichler

Die Größe der Kanalisation sei auf das neue Gebiet mit geschätzten 800 Einwohnern ausgelegt. Zudem könnten auch die Häuser, die einmal auf dem Bauerwartungsland unterhalb des Kreiskrankenhaus stehen werden, angeschlossen werden. Zukunftsträchtig ist auch das Verfahren, mit dem die künftige Abwasserentsorgung des Feuerwehrgerätehauses hergestellt wird.

Beim sogenannten Flüssigbodenverfahren muss der Baugrund nicht mehr manuell verdichtet werden, sondern der flüssige Boden umschließt die Rohre selbstverdichtend. Erfunden wurde die Technik vor 25 Jahren von einem Ostdeutschen, gefördert wurde das Pionierprojekt aus Bundesmitteln. Mittlerweile gibt es mehr als 170 Anwendungsmöglichkeiten, wie Jürgen Eckert beim Spatenstich erläuterte. Er ist der Geschäftsführer der ausführenden Bau GmbH und seine Firma war es, die vor 13 Jahren erstmals mit dem neuen Verfahren an die Stadt herangetreten war.

Die Arbeiten Bis Ende November soll die Kanalisation fertig hergestellt sein. Die Kosten liegen bei rund 2,6 Millionen Euro.

Damals ging es um Kanalarbeiten an der Warmbacher Straße und Eckert gab ein sogenanntes Nebenangebot an. Tiefbauamtsleiter Tobias Obert erinnert sich noch gut, wie er 2007 zum damaligen Oberbürgermeister Niethammer gegangen sei und ihm das Verfahren vorgeschlagen habe. „Das war schon ein Risiko.“ Denn Erfahrungswerte gab es kaum, außerdem verlief die Baustelle an einer der wichtigsten Verkehrsadern. Aber: „Bis heute gab es keine Probleme.“ Statt der 18 Monate angesetzten Bauzeit, brauchte es nur die Hälfte.

Für Eckert und Obert hat das Verfahren mehrere Vorteile. „Oberstes Ziel ist die Erhaltung der Bodenbeschaffenheit.“ Das bedeutet, dass der Aushub nicht auf Deponien gefahren und entsorgt wird, sondern fast vollständig wieder benutzt wird. Auch belastetes Erdreich – ein für Rheinfelden wichtiges Thema – kann unter Einhaltung der Grenzwerte wieder aufbereitet und benutzt werden. „Dadurch hat das Verfahren auch einen ökologischen Wert“, so Eckert. Er schätzt, dass die CO 2 -Einsparungen im Vergleich zu konventionellen Baustellen bei rund 40 Prozent liegen.

Rohre aus glasfaserverstärkten Kunstharz

Verlegt werden keine Rohre aus Beton, sondern aus einem glasfaserverstärkten Kunstharz in bis zu fünfeinhalb Metern Tiefe. Diese seien leichter und wiesen ein sehr geringes Gefälle auf. „So können sich keine Pfützen bilden und das Rohr beschädigen.“ Und sollte ein Rohr doch repariert werden müssen, komme man leichter wieder in den Untergrund. „Im Prinzip reicht dann eine Schaufel.“ Eckert ist froh, dass die Stadt vor 13 Jahren den Mut hatte, dem Verfahren eine Chance zu geben. „Es braucht Förderer mit Pioniergeist.“