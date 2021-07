von sk

Gleich zwei gute Nachrichten erhielt in diesen Tagen die Stadt: Sowohl der Bau des Kleinspielfeldes am Campus wird mit 35.000 Euro vom Regierungspräsidium Freiburg bezuschusst als auch der Ersatzneubau der Brücke in Nollingen in der Dorfstraße über den Dorfbach. Bei letzterem beträgt die Fördersumme 50 Prozent der zuwendungsfähigen Investitionskosten sowie eine Planungspauschale in Höhe von 15 Prozent.

Kleinspielfeld Campus

Für insgesamt rund 211.000 Euro soll am Campus für die beiden Schulen ein multifunktionales Spielfeld mit einem Kunststoffbelag entstehen. Es wird mit Ballspieltoren und Basketballkörben – sowohl an den Längs-, als auch an den Querseiten – sowie mit Volleyballspielmöglichkeiten und Sitzgelegenheiten ausgestattet. Das Spielfeld wird von einem vier Meter hohen Zaun umrandet. Das Thema Kleinspielfeld war schon immer Bestandteil der Campusplanungen, die Ausgestaltung wurde aber mehrfach angepasst. Zuletzt wurden die Planungen auf Anregung des 8er Rats, der sich 2019 in einem Workshop mit den Planungen befasste, um zusätzliche Ballspieltore und Basketballkörbe an den Längsseiten ergänzt.

Mit dem Bau wird noch in dieser Woche begonnen und die Realisierung soll bis zum neuen Schuljahr abgeschlossen sein. Allerdings spielt dabei das Wetter eine entscheidende Rolle: „Insbesondere für den Einbau des Kunststoffbelages benötigen wir eine trockene und warme Wetterperiode“, erläutert Sven Irmscher, der zuständige Projektleiter.

Brücke Nollingen

Die Brücke in Nollingen über den Dorfbach im Bereich der Unteren Dorfstraße 32 – 38b ist in die Jahre gekommen und musste bereits provisorisch notabgestützt und für Fahrzeuge, die schwerer als sechs Tonnen sind, gesperrt werden. Im Zuge der Neuplanungen wurde beschlossen, die neue Brücke breiter anzulegen. Mit einem Beginn der Bauarbeiten ist voraussichtlich im August zu rechnen.