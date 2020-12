Gleich drei Sachbeschädigungen wurden am Wochenende im Stadtgebiet in Rheinfelden festgestellt: In der Nacht von Freitag aus Samstag wurde die Außenverglasung einer Eingangstür zu einem Klassenzimmer der Goetheschule eingeschlagen. Der Verursacher ist bislang nicht bekannt – Ermittlungen dauern an. Am Abend darauf wurde der Spiegel eines geparkten Pkw in der Schillerstraße abgetreten. Hier wurden durch Zeugen ein Gruppe Jugendliche beobachtet. Nicht weit entfernt davon wurde im Keller eines Mehrfamilienhauses eine Aluminiumtür verbogen und anschließend in den Gang uriniert. Auch hier wurden Jugendliche beobachtet. Wer hat eine der Taten beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 07623/74040 mit dem Polizeirevier Rheinfelden in Verbindung zu setzen.