von Rolf Reißmann

Um die Sportstätten der Gemeinde Schwörstadt ist es nicht gut bestellt. Seit vielen Jahren verweisen die Sportvereine darauf, dass vor allem die Freianlagen dringend saniert werden müssen. Aber auch die Hallen haben so manche Tücke entwickelt. Nun soll es bald losgehen. Der Gemeinderat befasste sich am Donnerstag mit dem Entwurf eines Sportstättenkonzepts. Sachkundige Beratung bei der Vorbereitung gab die Kommunalentwicklung der Landesbank Baden-Württemberg.

Das Problem für Schwörstadt besteht hauptsächlich darin, dass mit dem kleinen Haushaltsvolumen erforderliche Arbeiten nur gestaffelt durchgeführt werden können. Eine große, zusammenhängende Instandsetzung kann sich die Gemeinde nicht leisten. Deshalb begann die beratende Kommunalentwicklung mit einer gründlichen Bestandsaufnahme, in diese wurden die Sportvereine intensiv einbezogen. Auf dem Sportplatz als sanierungsbedürftigstem Teil häufen sich die Verschleißerscheinungen. Die Laufbahn ist zu erneuern, die Umzäunung, die Fußballtore, Ballfänge, Anlagen für die Leichtathletik wie etwa Weit- und Hochsprung müssen grundlegend instandgesetzt werden. Weil so vieles zu tun ist, kann die gesamte Anlage aber auch gleich etwas zweckmäßiger umgebaut und damit für eine effektivere Nutzung ausgelegt werden.

Die beiden großen Hallen, die Festhalle Schwörstadt und der Bürgersaal Dossenbach, sind als Mehrzweckräume ausgelegt. Sie sind zwar gut instandgehalten, dennoch fehlt es teilweise an zweckmäßiger Sportausstattung. In Dossenbach kann wegen tief hängender Beleuchtung nicht mit Bällen gespielt werden. Der Gymnastikraum in Schwörstadt ergänzt das Raumangebot. Dennoch benötigen die Hallen mehr oder minder kontinuierliche Modernisierungen. Angebracht wären auch Umgestaltungen. So schlug der Berater den Einbau einer mobilen Trennwand in die Schwörstädter Festhalle vor. Damit könnte die sehr große Halle parallel doppelt genutzt werden.

Ein weiterer Vorschlag bezog sich auf eine überdachte Socceranlage für Kleinfeldfußball im Freien, aber vor Regen geschützt. „Dies alles aber sind freiwillige Aufgaben der Kommune, wir müssen nun gut überlegen, in welcher Reihenfolge und mit welchem jährlichen Aufwand wir welche Aufgaben in Angriff nehmen“, beschrieb Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat die Situation.

Die Gemeinderäte beschlossen einstimmig das Sportstättenkonzept. Anschließend befassten sie sich mit der Sanierung des Sportplatzes. Ursprünglich war dafür ein Kostenrahmen von 1,6 Millionen Euro errechnet worden. Nun ist angedacht, dass die Gemeinde mit dem Bauhof etliche Leistungen selbst erbringt, was zu erheblichen Kosteneinsparungen führen wird. Auch wird der Neubau eines Umkleide- und Sanitärgebäudes zunächst zurückgestellt. Nach dem jetzigen Konzept kostet die Sanierung des Sportplatzes 374.000 Euro. Welche Arbeiten in welchen Positionen ausgeführt werden, entscheidet der Gemeinderat mit dem Haushaltsplan für 2022.