von Verena Pichler

Der Kahlschlag war zu erwarten, es schwarz auf weiß zu lesen, ist dennoch bitter: Wie aus den Unterlagen für die Hauptausschusssitzung in Rheinfelden am kommenden Montag hervorgeht, stehen Stand Ende November noch 20.000 Euro städtisches Budget für die 100-Jahr-Feier der Stadt 2022 zur Verfügung – zu Beginn des Jahres war man noch von einer Dreiviertel Million Euro ausgegangen.

Der Termin Die öffentliche Sitzung des Hauptausschusses beginnt am Montag, 7. Dezember, um 18.45 Uhr im Bürgersaal. Weitere Themen sind unter anderem der Schulhaushalt für 2021, die Änderung der Hundesteuersatzung sowie die Kalkulation der Wasser- und Abwassergebühren.

„Angesichts der sehr kritischen Haushaltssituation muss auch im Jubiläumsjahr sparsam gewirtschaftet werden. Dies bedeutet, dass neben dem erklärten Wunsch nach Bürgerbeteiligung und Bürgerprojekten kein Feuerzauber an Jubiläumsaktivitäten veranstaltet werden kann“, heißt es in dem von Kulturamtsleiterin Henrike Fuder und Bürgermeisterin Diana Stöcker überarbeitetem Konzept, das am Montag in der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses vorgestellt werden wird. Zur Erinnerung: Im Februar 2020 wurde die erste Konzeption des Jubiläums, das in zwei Jahren ansteht, vorgestellt.

Rheinfelden Suche nach Spar-Potenzialen: Corona reißt Loch in die Haushaltskasse Das könnte Sie auch interessieren

Dann feiert Rheinfelden die Erhebung der Gemeinde Nollingen – Badisch Rheinfelden – zur Stadt am 17. Oktober 1922. Vorgesehen war, dieses Jubiläum ein ganzes Jahr lang mit unterschiedlichen Aktionen zu feiern. Anfang dieses Jahres war man von Kosten in Höhe von 750.000 Euro, verteilt auf drei Haushaltsjahre, ausgegangen, allein für Feste und Veranstaltungen rechnete der damalige Kulturamtsleiter Claudius Beck mit 150.000 Euro. Beck sollte außerdem auch nach seinem Eintritt in den Ruhestand die Projektleitung auf Agenturbasis behalten – und dafür als externer Dienstleister bezahlt werden. Auch eine projektbezogene, befristete Stelle im Kulturamt war für die Jubiläumsplanung vorgesehen. Im Mittelpunkt der Planungen standen Projekte von Bürgern, Institutionen oder Vereinen, die zur Identifikation mit der noch jungen Stadt Rheinfelden möglichst nachhaltig beitragen sollten. Dafür war ebenso ein extra Budget vorgesehen, wie für besondere Werbung.

Rheinfelden Die Corona-Pandemie bringt auch Schwierigkeiten für den Verein für Kunst und Geschichte Rheinfelden – Haus Salmegg Das könnte Sie auch interessieren

Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung Anfang Februar platzte das Paket jedoch zum ersten Mal, als die Nachricht der millionenschweren Gewerbesteuerrückzahlung eintraf – die Corona-Pandemie und die verheerenden Folgen waren zu diesem Zeitpunkt noch einige Wochen entfernt. Im Hauptausschuss waren sich die Mitglieder einig, dass ein Jubiläum für 750.000 Euro angesichts der aktuellen Lage der städtischen Finanzen nicht vermittelbar sei, man aber trotz Einsparungen sicher auch angemessen feiern könne.

Rheinfelden Der ehemalige Kulturamtsleiter Claudius Beck steht wegen des Auto-Kultur-Sommers in der Kritik Das könnte Sie auch interessieren

Im August wurden dann noch für die kommenden drei Jahre rund 400.000 Euro an Mitteln angemeldet, im Oktober blieben nach internen Haushaltsberatungen noch 100.000 Euro, verteilt auf zwei Jahre, stehen. Nur einen Monat später sieht der aktuelle Stand laut der Sitzungsvorlage so aus: 2021 werden keine Mittel in den Haushalt eingestellt, im Jubiläumsjahr dann 20.000 Euro und zwar für den offiziellen Festakt.

Feiern mit den Partnerstädten

Dieser Festakt soll nach Vorstellung der Stadt am Donnerstag vor dem Trottoirfestwochenende stattfinden, da dann die Delegationen aus den Partnerstädten bereits anwesend sind und nicht eigens anreisen müssen. Für die weiteren geplanten Veranstaltungen sollen laut der Vorlage Sponsoren und Spender gefunden werden, etwa für die geschichtliche Ausstellung im Haus Salmegg oder das Generationenfest im Tutti Kiesi.