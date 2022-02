von sk

Mit ihren langjährigen Kooperationspartnern ist es der Stadt Rheinfelden auch in diesem Jahr gelungen ein Betreuungsangebot für die zwölf Wochen Schulferien auf die Beine zu stellen. Das Jahresferienprogramm, das im Internet (www. rheinfelden.de/ferienprogramm) heruntergeladen werden kann, umfasst Wochen- und Tagesangebote und richtet sich an Kinder und Jugendliche von vier bis maximal 17 Jahren. Geboten wird ein Programm mit Ausflügen, Zeltlager, Spiel und Spaß sowie kreativ-künstlerischen oder auch natur- und umweltbezogenen Angeboten, teilt die Stadtverwaltung mit.

Um die Informationen immer aktuell zu halten und auf coronabedingte Änderungen reagieren zu können, steht die Broschüre erneut nur im Internet zur Verfügung. Allen Beteiligten sei es eine Herzensangelegenheit gewesen, für Kindern und Jugendlichen in Corona-Zeiten ein attraktives Ferienangebot zu organisieren. Mit dabei sind wieder das Familienzentrum Rheinfelden in Kooperation mit dem Spielhaus Nollingen, das St. Josefshaus Herten, die Dieter-Kaltenbach-Stiftung Tutti Kiesi, die Quartiersarbeit Rheinfelden sowie die katholische Pfarrgemeinde St. Josef.

In kleinen Gruppen werden Kinder und Jugendliche bei den Wochenprogrammen betreut. Kreativangebote und Spielmöglichkeiten bieten beispielsweise das Spiel- und Kulturhaus Tutti Kiesi sowie die Quartiersarbeit Rheinfelden an. Ausflüge und thematische Aktionen stehen bei den Veranstaltungen des Familienzentrums Rheinfelden im Spielhaus Nollingen auf dem Programm. Und auch das St. Josefshaus ist wieder mit einem inklusiven Angebot vertreten. In den Pfingst- und Sommerferien findet auch wieder das Kinderzeltlager der Kirchengemeinde St. Josef auf der Leinegg im Hotzenwald für die verschiedenen Altersgruppen statt.

Die Anmeldung für die Angebote erfolgt immer direkt beim jeweiligen Veranstalter. Je nach Anbieter gibt es auch eine einkommensabhängige Preisstaffelung und Geschwisterrabatte, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt. Manche Angebote sind auch kostenfrei. Weitere Infos: www.rheinfelden.de/ferienprogramm