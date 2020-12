von Petra Wunderle

„Kosova-Market“ heißt der neue Supermarkt, der am Samstag, 12. Dezember, um 10 Uhr, in Minseln seine Tür öffnet – in der Wiesentalstraße, dort, wo früher das Edeka-Schütz-Geschäft zu finden war. Arben Cakolli hat das Ladengeschäft gepachtet und umgestaltet. Der 46-jährige Geschäftsmann betreibt bereits in Freiburg Haslach ein gleichnamiges Geschäft, nach dessen Konzept er die Filiale auf dem Dinkelberg führen will.

Wie bereits der Name „Kosova-Market“ verrät, stehen hauptsächlich Lebensmittel im Angebot, die aus Ländern des früheren Jugoslawien kommen. Das Sortiment werde zudem nach und nach mit Produkten wie Obst, Gemüse und Brot aus der Region ergänzt, sagt er. Auch wird Arben Cakolli mit Zuliefern kooperieren, die bereits mit der Familie Schütz zusammengearbeitet haben.

Wurzeln im Kosovo

Seit April 2019 betreibt Cakolli, der seine Wurzeln im Kosovo hat, den „Kosova-Market“ in Freiburg. Er baut auf eine internationale Stammkundschaft und stellt fest: „Für die kroatischen, bosnischen, serbischen, mazedonischen und kosovarischen Waren kommen Kunden auch von weiter her, zum Beispiel aus dem Großraum Basel“.

Die Metzgerei Kaltenbach mit Sitz in Schallstadt ist Zulieferer, und Liebhaber der Balkan-Küche kommen nicht nur für Cevapcici oder Suxhuk. Durch einen Minsler Bürger wurde Arben Cakolli auf das zu vermietende Ladengeschäft der Familie Schütz aufmerksam gemacht.

Der Markt soll täglich von 10 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet sein. Ardem Cakolli und seine Lebensgefährtin Corinna Birkenmeier freuen sich auf die Eröffnung der Filiale, für die sie auch noch eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter suchen. Alles, was die südosteuropäische Küche so spannend macht, gibt es künftig auch in Minseln.

Süßes und Deftiges

In den Regalen reihen sich Süßes und Deftiges, Getränke, Knabbereien sowie Eingelegtes nebeneinander. Zu den Spezialitäten zählen zum Beispiel eingelegte Essiggurken und Weißkraut, weißes Maismehl, Krusha Ajvar und auch die scharfe Paprika „Somborca“ aus dem Kosova darf nicht fehlen.

„Ich freue mich, dass wir nach so vielen Monaten endlich so einen kompetenten und sympathischen Nachfolger gefunden habe“, sagt Helga Schütz, die ihr Lebensmittelgeschäft im April 2019 aus Altersgründen nach sechs Jahrzehnten geschlossen hatte. Ihre Tochter Sabine Schütz-Baumgartner hat inzwischen eine neue, berufliche Herausforderung in einem Edeka Geschäft am Hochrhein gefunden.