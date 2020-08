von Petra Wunderle

Spatenstich für ein neues Baugebiet im Dinkelbergdorf Adelhausen. Am Mittwochmorgen eröffnete eine symbolische Schippe Erde die Arbeit an dem Gebiet, das bereits 2018 auf den Weg gebracht wurde.

„Ich freue mich, dass es endlich losgeht mit der Fortführung der Bauertstraße. Jetzt möchte ich die Bagger sehen“, äußerte Adelhausens Ortsvorsteherin Silvia Rütschle den Wunsch, der jetzt in Erfüllung geht. Am Mittwochvormittag fand der Spatenstich zur Erschließung des Baugebiets Bauert und somit der offizielle Baubeginn, im Dinkelbergdorf statt.

Kreis Waldshut Infektionen mit Sars-Cov-2 im Kreis Waldshut: Welche Symptome haben positiv Getestete? Das könnte Sie auch interessieren

Ein schöner Anlass, zu dem sich neben dem Oberbürgermeister, den Planern und Machern auch ein Adelhausener Ehepaar gesellte. Klaus Eberhardt hieß die Gäste herzlich willkommen auf der, wie er es nannte „Tournee der Baustellen“, die in der vergangenen Woche ihren Anfang in Herten und Rheinfelden nahm. Eberhardt zeigte sich begeistert von der idealen Lage des Baugebietes in Adelhausen. „Wer hier nachher eine geschickte Architektur betreibt, wird anschließend herrlich wohnen. Ich freue mich, dass wir wieder gute Wohnbauplätze anbieten können.“ Er wünscht sich, dass die Erschließung durch die Bauherren zügig verlaufe und dass es ein geschlossenes, schönes Baugebiet wird. Bauende soll im Dezember dieses Jahres sein.

Kanalerschließung nötig

Die Fortführung des Baugebietes Bauert ist seit Jahren der große Wunsch Adelhausens, an der bereits bestehenden Erschließungsstraße stehen schon vier Häuser. Den Baubeschluss fasste der Gemeinderat am 17. Mai 2018. Da es sich um eine Fortführung eines bereits bestehenden Gebietes handelt, war einzig die Kanalerschließung nötig.

Bei der Offenlage des Bebauungsplans meldete das Landratsamt Nachbesserungen in Sachen Naturschutz an. Auf zwei städtischen Flächen sollten unter anderem Streuobstbäume gepflanzt und Nistkästen aufgehängt werden.

Bauert in Zahlen Planung und Bauleitung Ingenieurbüro Leppert, Schopfheim, die Bauarbeiten übernimmt die Bau GmbH Herrischried. Die Auftragssumme beläuft sich auf 978.736 Euro. Die Gesamtfläche beträgt 13.000 Quadratmeter groß, es sind 16 Grundstücke mit der Bebauung von Einzel- und Doppelhäusern, in der Mitte verläuft eine Straße, zum Umfang gehören 2 300 Quadratmeter Asphalt, 290 Meter Rohre und Breitbandkabel.

Im April dieses Jahres erfolgte dann die Baufreigabe und am 2. Juli konnten die Bauarbeiten an die Bau GmbH Herrischried vergeben werden. Das Stadtoberhaupt sprach von einen „einvernehmlichen Planungsverlauf“ und davon, dass die Verlegung des bestehenden Spielplatzes zur Dinkelberghalle Sinn mache.

Das Interesse an den Grundstücken ist schon jetzt groß, vor allem Familien mit Kindern wollen bauen, wie Rütschle unlängst äußerte.