von Verena Pichler

Der Entwurf des Haushalts 2021 samt mittelfristiger Finanzplanung hat am Montag die Zustimmung des Hauptausschusses gefunden. Nach der Vorberatung vor zwei Wochen, als sich das Gremium laut OB Klaus Eberhardt „den Realitäten gestellt“ hat und den Runden in den Ortschaftsräten haben sich nur kleine Änderungen ergeben, im Ergebnishaushalt klafft am Ende ein Loch von 8,56 Millionen Euro.

Antrag zum Klimaschutz

Wie berichtet hatte die Grünen-Fraktion beantragt, zum einen die Stelle des Klimaschutzmanagers zügig neu zu besetzen, die Personalkosten sind im Haushalt auch eingestellt. Zum anderen sollte die vorgeschlagene Kürzung beim ÖPNV zurückgenommen werden. Heiner Lohmann betonte, dass es zu bedauern sei, dass der Klimaschutzmanager wegen „Kompetenzschwierigkeiten“ gekündigt habe und nach Murg gewandert sei. Ohne die Nachbesetzung könne der Masterplan Klimaschutz, für den es einen Gemeinderatsbeschluss gebe, nicht umgesetzt werden. Dass diese Aufgabe der städtische Energieberater übernehmen könne – dies zu prüfen hatte Paul Renz (CDU) vorgeschlagen – sei nicht umsetzbar. Um genau die Abgrenzung der Aufgaben zwischen Energieberater und Klimaschutzmanager will sich die Verwaltung noch in diesem Jahr kümmern und dann ausschreiben. Auf den Kompromiss konnten sich die Grünen einlassen.

Schwierige Haushaltslage

Weitere Debatten gab‘s beim ÖPNV. „Mit 590.000 Euro Zuschuss war Rheinfelden immer an erster Stelle der Gemeinden im Kreis“, so Eberhardt. Erst durch die Einführung des Ein-Euro-Tickets habe die Lörrach der Stadt den Rang abgelaufen. Angesichts dieser Summe und der schwierigen Haushaltslage, müsse es gelingen, „auch da 25.000 Euro rauszuschwitzen“, so Eberhardt, der aus einem Gespräch mit dem Regierungspräsidium berichtete, in dem nochmals klar signalisiert wurde, dass niemand zur Rettung der kommunalen Haushalte komme. Hauptamtsleiter Hanspeter Schuler präzisierte, dass mit den 25.000 Euro ein Fahrtenpaar eingespart werden könne, auf welcher Linie sei noch nicht besprochen. „Ob Warmbach, Herten oder Karsau ist mir egal“, so Eberhardt auf den Hinweis Lohmanns hin, dass der ÖPNV in Warmbach gerade abends eher ausbaufähig sei. „Dass da ein 18-Meter-Gelenkbus eingesetzt wird, ist nicht unsere Schuld“, parierte der Grüne die Beobachtung Eberhardts, dass abends häufig nur ein Fahrgast in den großen Fahrzeugen zu sehen sei. Da die Kürzung des Zuschusses erst im Jahr 2022 greift, wird das Thema dann nochmals aufgegriffen.

Antrag Bebauungsplan

Nicht nur finanziell, sondern auch personell ist das Bauamt am Anschlag. Deshalb hatte man sich in den Vorberatungen darauf verständigt, 2021 nur sechs Bebauungspläne anzugehen. Aus Karsau lag nun aber der Antrag auf dem Tisch, 20.000 Euro als erste Planungsrate für den Bebauungsplan im Ortskern einzustellen. Eberhardt schickte gleich zu Beginn den Vorschlag ins Rennen, vielleicht weniger Geld einzuplanen, was der kommissarische Bauamtsleiter Tobias Obert für wenig zielführend hält. „Mit solchen Planungsraten bezahlen wir Gutachten, die kann ich ja nicht nur zum Teil bezahlen.“ Da beim Bebauungsplan Ortskern noch nichts gegangen sein, könne er die Priorität nicht erkennen.

Das sahen die Mitglieder anders. Heiner Lohmann erinnerte daran, dass der Antrag auf einen solchen Bebauungsplan bereits vor einem Jahr im Bau- und Umweltausschuss behandelt worden sei. Hintergrund ist, dass derzeit mehrere Häuser zum Verkauf stehen und das Gremium ohne Bebauungsplan fürchtet, den Charakter des Quartiers einzubüßen. „Es besteht über alle Parteien hinweg das Interesse hier zu handeln“, so Eckhart Hanser (CDU). Uwe Wenk (SPD) betonte, dass man Verständnis für das Bauamt habe. Jedoch sei das Karsauer Anliegen schon ein Jahr bekannt. Genau da sieht Obert das Problem. „Wir konnten ein Jahr lang nicht an dem Antrag arbeiten, weil die Kapazitäten fehlen.“ Wie berichtet, fehlen dem Bauamt Stadtplaner, nachdem die Leiterin der Abteilung sowie ein Mitarbeiter gekündigt haben. Obert hofft, bis Mitte des Jahres eine Nachbesetzung gefunden zu haben.

Erinnerungsposten als Vorschlag

OB Eberhardt schlug vor 5000 Euro als „Erinnerungsposten“ in den Haushalt einzustellen und mit einer Veränderungssperre das Gebiet vor unerwünschten baulichen Veränderungen zu schützen. „Das ist doch Vortäuschung falscher Tatsachen“, meinte Karin Reichert-Moser (Freie Wähler). Denn das Bauamt könne trotzdem nicht an den Plänen arbeiten. Sie bat darum, nicht jetzt schon die erst voor wenigen Wochen beratenen Vorschläge zu verwässern. „Sonst bekommen wir da nie eine rote Linie rein.

„Wir brauchen im Haushalt eine Kostenstelle“, erläuterte Eberhardt. Er bedankte sich ausdrücklich bei den Ortschaftsräten, die Kämmerin Kirstin Schippmann stellte auch kleinere Änderungen seitens der Verwaltung vor, die sich zur Sitzung von vor zwei Wochen ergeben hatten, etwa weitere Mehrausgaben für die Homeoffice-Ausstattung der Verwaltungsmitarbeiter, die sich aus den jüngsten Corona-Beschlüssen ergeben haben. Verabschiedet wird der Haushalt vom Gemeinderat am Montag, 1. Februar. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr.