Die VHS Rheinfelden bietet am Dienstag, 29. Juni, um 19.30 Uhr den Online-Vortrag „Jetzt oder nie: Kann die Klimabewegung das Klima noch retten?“ an. Vortragende sind Charlotte Haunhorst und Nadja Schlüter von „Jetzt“, dem jungen Magazin der Süddeutschen Zeitung.

Aus „Fridays for Future“ (FfF) ist binnen weniger Monate eine weltweite Bewegung von jungen Leuten geworden, die weitreichende Maßnahmen gegen die drohende und teils schon vorhandene Klimakatastrophe fordert und durchsetzen will, erinnern die Veranstalter. Ziel der Klimaaktivisten ist es, die Erderwärmung auf unter zwei Grad zu begrenzen. Millionen von Schülerinnen und Schüler haben gestreikt, demonstriert, dann kam die Pandemie und Demonstrationen waren nicht mehr möglich.

