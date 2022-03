von SK

Der Tierschutzverein Rheinfelden will eine Registrierungs- und Kastrationspflicht für Katzen auf den Weg bringen. Dazu führt Vorsitzende Hannelore Nuss aktuell Gespräche mit dem städtischen Ordnungsamt, wie es in einer Pressemitteilung der Stadt Rheinfelden heißt. Hintergrund ist ein Aufruf des Tierschutzverbands.

Diesem Aufruf folge der Verein sehr gerne, denn auch in der Stadt gebe es rund fünf Brennpunkte, besonders in den Ortsteilen, wo die Mitarbeitenden ihr zufolge „täglich mit Leid und Elend“ konfrontiert würden. Anders als viele vermuten, seien Straßenkatzen keine Wildkatzen. „Jede einzelne Straßenkatze stammt ursprünglich von einer unkastrierten Hauskatze ab, die sich draußen mit anderen Katzen vermehren konnte.“ Viele Tierschutzvereine, so auch der Rheinfelder, führen jedes Jahr Kastrationsaktionen bei Straßenkatzen durch. Aber alleine könne man es nicht schaffen, der unkontrollierten Vermehrung der Tiere Herr zu werden.

Eine unkastrierte Katze hat im Jahr bis zu zwei Würfen mit jeweils drei bis sechs oder mehr Kätzchen. Das Elend der Tiere vergrößere sich durch das unkontrollierte Wachstum der Population noch mehr, da immer mehr Tiere immer weniger Nahrung finden und zudem stärker um ihr Revier kämpfen müssen.

Zusätzliche Belastung für weibliche Katzen

Speziell bei weiblichen Katzen führe das zu einer ungeheuren zusätzlichen Belastung, da sie ständig ihre Jungen versorgen müssten. Allzu oft sei die Mutter zu schwach dafür, so dass sie und ihre Kleinen nicht lange überleben. Auch die romantische Vorstellung, dass frei lebende Katzen unbeschwert durch die Natur streifen, ist laut Nuss ein Trugschluss. Denn bei der Jagd fehle den Tieren das Geschick ihrer wilden Vorfahren. Ohne die Hilfe von Menschen überlebten diese Tiere nicht.

Daher richtet der Verein den dringenden Appell an Katzenbesitzer, ihre Tiere kastrieren zu lassen. „Die Kastration von weiblichen und männlichen Katzen ist ein kurzer Routineeingriff und hat nicht nur Vorteile für die eigene, sondern auch für die Straßenkatzen.“ Eine Operation samt Narkose sei zwar für jedes Lebewesen belastend, dennoch stelle der medizinische Eingriff für gesunde Tiere ein geringes Risiko dar. „Wir haben in jüngster Vergangenheit gute Erfolge und danken all denen, die uns unterstützt haben“, so Nuss