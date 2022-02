von Horatio Gollin

Zum 1. Oktober soll der Mindestlohn auf zwölf Euro angehoben werden. Wie ist die Stimmung in den Branchen, in denen typischerweise Geringverdiener arbeiten?

Die neue Bundesregierung aus SPD, FDP und Grünen hat vereinbart, dass zum 1. Oktober der Mindestlohn auf zwölf Euro pro Stunde steigen soll. Aktuell liegt der Mindestlohn noch bei 9,82 Euro und würde orientiert an den generellen Lohnsteigerungen Mitte des Jahres schon auf 10,45 Euro ansteigen. Durch die zusätzliche Erhöhung auf zwölf Euro ergibt sich eine Lohnsteigerung von 22 Prozent.

Mindestlohn Die Erhöhung des Mindestlohns auf zwölf Euro war im Bundestagswahlkampf des vergangenen Jahres ein zentrales Wahlversprechen der SPD. Die Sozialdemokratie verspricht sich von der Mindestlohnerhöhung, dass auch Menschen mit geringem Einkommen von ihrer Arbeit leben können. Auf der anderen Seite erwarten Kritiker der Mindestlohnerhöhung, dass die Kosten letztlich an die Verbraucher weitergegeben werden, wodurch sich Produkte und Dienstleistungen verteuern würden.

Textilhandel

Der Textilhandel Sailer ist durch die Mindestlohnerhöhung nicht betroffen, da Geschäftsführer Markus Sailer seinen zwei Verkäuferinnen schon jetzt ein Gehalt zahle, dass auch über dem künftigen Mindestlohn liegt. „Viele Betriebe an der Schweizer Grenze zahlen jetzt schon mehr als zwölf Euro. Von daher trifft das unsere Branche jetzt nicht ganz so hart“, meint Sailer. Generell stellt er in Frage, ob es der richtige Ansatz der Regierung sei, den Lohn anzuheben, da sich dadurch die Produkte für alle verteuern.

Er kritisiert auch, dass für höhere Lohngruppen sich durch die Erhöhung der Abstand zum Mindestlohn verringert, wodurch dort ebenfalls Diskussionen über die Höhe des Gehalts aufkommen könnten. Zudem findet er diesen Schritt mitten in der Corona-Pandemie problematisch, da viele Branchen schon wirtschaftliche Einbußen hinnehmen müssen.

Friseure

Wenig erbaut über die Erhöhung des Mindestlohns zeigt sich Marion Wegel, Juniorchefin des Friseur-Salons Karin. „Wir haben schon 30 Prozent weniger Kunden wegen Corona“, sagt Wegel. Die Intervalle zwischen den Haarschnitten hätten zugenommen, Schweizer Kunden blieben fort, da dort die Preise bei den Friseuren gesenkt wurden, und auch die vorübergehende Regel, dass Ungeimpfte nicht mehr kommen durften, habe sich negativ ausgewirkt.

Mit Sorge blicken Friseure auf die Erhöhung des Mindestlohns (Symbolbild). | Bild: Carsten Rehder

Zudem ziehen die Stromkosten an. Im Salon sind drei Angestellte beschäftigt, die zwar nicht alle Vollzeit arbeiten, aber für die sich der Lohn erhöhen wird. „Wenn das Pflicht wird, zahlen wir das natürlich“, sagt Wegel. „Man muss es aber auf die Kunden umlegen, da man ja kein Minus erwirtschaften kann.“ Auch sie kritisiert, dass der Zeitpunkt für eine Mindestlohnerhöhung während der Corona-Pandemie falsch gewählt sei.

Gastronomie

Oliver Börner vom Landgasthof „Maien“ macht die Mindestlohnerhöhung keine Sorgen, da die vier festangestellten Mitarbeiter „schon deutlich über dem aktuellen und auch über dem kommenden Mindestlohn“ bezahlt werden. Auch die beschäftigten Minijobber würden besser verdienen als die geplante Mindestlohnsteigerung. Einzig die Löhne für die hinter der Theke aushelfenden Schüler wären von einer Erhöhung betroffen. „Die Mindestlohnerhöhung hat keine Auswirkungen für die Gäste“, meint Börner. „Die Ursache für die momentan notwendigen Preisanpassungen liegt in der Corona-Krise.“ Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Landgasthof „Maien“ schon einen Mitarbeiterschwund verkraften. „Da bedingt durch den extremen Mitarbeitermangel die Löhne schon deutlich gestiegen sind, ist die Mindestlohnerhöhung für uns nicht relevant“, sagt Börner.

Bäckereien

Die Bäckerei Glück beschäftigt elf Mitarbeiter in zwei Filialen. Drei Bäckergesellen arbeiten in der Produktion, sechs Angestellte im Verkauf und eine im Büro. Mit der Reinigungskraft ist das Team komplett. „Von der Mindestlohnerhöhung sind wir nicht betroffen“, sagt Angelika Glück. Auch das Gehalt der Reinigungskraft müsste bei einer Mindestlohnerhöhung auf zwölf Euro nicht angehoben werden.

Für die Mitarbeiter der Bäckerei Glück bringen die Mindestlohnpläne der Ampel keine Verbesserung. Bild: Horatio Gollin | Bild: Schöls/Gollin/Wolf (dpa)

„Mir ist aufgefallen, dass wenn es um das Thema geht, immer Bäckereiverkäuferinnen oder Friseurinnen angeführt werden“, sagt Glück. „Hier an der Schweizer Grenze kann man das aber nicht sagen.“ Aufgrund der Nähe zur Schweiz müssten ohnehin schon bessere Löhne gezahlt werden, da man sonst keine guten Mitarbeiter bekäme. „Wir wollen unsere Mitarbeiter auch gut bezahlen. Das ist uns wichtig“, sagt Glück. „Deswegen betrifft uns die Diskussion um den Mindestlohn nicht.“