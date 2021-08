von Verena Pichler

„Mit Wumms aus der Krise kommen“, das hatte SPD-Kanzlerkandidat und Bundesfinanzminister Olaf Scholz angesichts der Corona-Krise angekündigt. Während in diesem Fall aus dem „Wumms“ eher ein „Wümmschen“ wurde, trifft dies auf Michael Medweth nicht zu. Drei Jahre nach der Insolvenz des Traditionsunternehmens OZ Druck wurde aus den ehemaligen Produktions- und Büroflächen ein Businesspark, der mittlerweile 14 verschiedene Unternehmen beherbergt – und noch immer Platz für weitere Neuansiedlungen bietet.

Rheinfelden 60 Stellen gehen durch die Insolvenz bei OZ Verlag und Media Group Medweth in Rheinfelden verloren Das könnte Sie auch interessieren

Von außen gibt es am markanten Gebäude in der Peter-Krauseneck-Straße an diesem Morgen ein untrügliches Zeichen, dass die ehemalige Druckerei mit Verlag kein Leerstand ist: Der Parkplatz ist voll. „Da geht mir jedes Mal das Herz auf“, sagt Michael Medweth, der vom großen Konferenzraum im Obergeschoss einen guten Blick auf die Fläche hat.

Michael Medweth mit Co-Workerin Laura Kittel im Wintergarten. | Bild: Verena Pichler

Das Herz dürfte dem Unternehmer 2018 schwer gewesen sein: Nach über 50-jähriger Firmengeschichte musste der OZ-Druck Insolvenz anmelden, 2020 folgte der Verlag. Fast auf einen Schlag standen 13.700 Quadratmeter Produktions- und Büroflächen leer. „Das war nicht einfach“, sagt Medweth in der Rückschau. Er habe durchaus überlegt, das gesamte Areal zu verkaufen. „Aber Investoren sind nur an vermieteten Objekten interessiert.“ Wer kam, waren die Schnäppchenjäger, die aus Medweths Lage Profit schlagen wollten. „Die hab‘ ich vom Hof gejagt“, sagt Medweth schmunzelnd.

Rheinfelden Die Pläne für ein Ganzjahresbad sollen nicht untergehen, dafür will sich die neugegründete Interessensgemeinschaft IG Bad einsetzen Das könnte Sie auch interessieren

Mit der Corona-Krise kam zur Firmenkrise eine weitere hinzu, die sich jedoch fast als Glücksfall herausstellte. Eine Zeitung hatte 2020 eine Hilfsaktion ins Leben gerufen: Menschen, die Hilfe anbieten wollten, konnten sich ebenso melden wie jene, die welche brauchten. Auch Medweth rief in der Redaktion an: Er habe vollausgestattete Büros mit Internet und jede Menge Lagerflächen. Wer immer Platz brauche, solle sich melden. „Wir haben mit dem DRK zwei Blutspenden hier durchgeführt“, erinnert er sich. Gemeldet habe sich auch ein junger Familienvater, der mit Kind in einer kleinen Wohnung sein Homeoffice kaum organisieren konnte. Geld wollte Medweth keins. Später, als die Grenzen zur Schweiz dicht waren, kam eine Basler Recruiting-Firma, die mehrmals in der Woche auf dem deutschen Markt Azubis für andere Unternehmen suchte. „Die haben Miete gezahlt, das Geld haben wir aber nach Absprache an den Waldorfkindergarten Lörrach gespendet.“

Bad Säckingen Die neue Abstellanlage für Fahrräder ist in Betrieb Das könnte Sie auch interessieren

Der Gedanke, aus dieser Idee mehr zu machen, ließ Medweth nicht los. Auch, weil es für den gesamten Komplex keine geeigneten Interessenten gab. „Ich habe zum Beispiel Speditionen angeschrieben, aber denen war es zu klein.“ Kaum vorstellbar eigentlich, denn obwohl sich mittlerweile 14 Unternehmen angesiedelt haben – darunter ein Bastelwaren-Grossist, ein Getränkelieferant, Immobilienfirmen, ein Fitnessstudio oder auch ein Spezialist für Ledertechnologie – sind erst 60 Prozent der Flächen verbraucht. Erst an diesem Nachmittag wurden die Mietverträge für das Paketzentrum Rheinfelden unterschrieben, das ebenfalls umziehen wird.

Rundgang durch das Gebäude

Beim Rundgang durch das Gebäude, das in drei Bauabschnitten entstanden ist, kommt man ins Grübeln: Zu Hochzeiten arbeiteten hier 100 Menschen. An den Bürotüren hängen noch die Namensschilder, in den Konferenzräumen stehen Tische und Stühle – alles wirkt verwaist, aber auch so, als ob jeden Moment die Mitarbeitenden an ihren Platz zurückkehren.

„Plug in and play“, sagt Medweth und deutet auf ein leeres Büro. Das heißt: Wer dort ein Büro anmietet, kann buchstäblich mit dem Laptop unterm Arm kommen und anfangen. Und sich vielleicht bei Laura Kittel einen Kaffee schnorren. Wobei die 29-Jährige das auch selbst tut. „Mein anderer Co-Worker hat einfach die bessere Maschine“, sagt die gebürtige Rheinfelderin lachend. Kittel ist seit Frühjahr Mieterin und baut sich gerade ihre Selbstständigkeit auf. Ihr Thema: neues Arbeiten. Sie hat in der Schweiz Arbeits- und Organisationspsychologie studiert und bisher immer im Nachbarland gearbeitet. „Im Lockdown war ich fast nur im Homeoffice und habe mir auch viele Gedanken gemacht.“ Zum Beispiel darüber, warum sie eigentlich ihre gesamten Ressourcen, ihren Intellekt und ihre Kraft nicht in der Region investiert, aus der sie kommt. Rheinfelden voranbringen, das spürt man im Gespräch mit beiden, ist ihr gemeinsames Anliegen.

Das Unternehmen OZ-Druck hat sich seit Ende der 1960er Jahre zu einem wirtschaftlichen Aushängeschild für Rheinfelden und wichtigen Arbeitgeber von über 100 Mitarbeitern entwickelt. Das Unternehmen hat mehrere Auszeichnungen als fortschrittliches Unternehmen erhalten. OZ-Druck hat sich auf dem Markt des Rollen-Offset eine Marktstellung erarbeitet und sich dabei spezialisiert für die Produktion von Beilagen für den Handel. Verlage, Discounter, Baumärkte und Elektronikhändler haben zu den Kunden gezählt. Im Jahr 2018 meldete OZ-Druck Insolvenz an, 2020 folgte der Verlag.

Kittel nahm Kontakt zu Marcus Kern auf, einem ehemaligen OZler, der in einem Teil seiner früheren Arbeitsstätte eine Medienagentur gegründet hatte. „Ich hab‘ ihn gefragt, ob er nicht noch einen Schreibtisch für mich hat.“ Denn das Homeoffice mit seinen fließenden Grenzen zwischen Beruf und Freizeit gefällt ihr gar nicht.

Den Schreibtisch im eigenen Büro hat sie jetzt und auch die ersten Aufträge hat sie an Land gezogen. Medweth, Kittel und Kern bilden so etwas wie die Denkfabrik, um den Businesspark weiterzuentwickeln. „Das ist wirklich toll zu sehen, das trotz der Corona-Pandemie Menschen den Mut finden, zu gründen, etwas aufzubauen“, sagt Medweth. Und er selbst? Aktuell weiß er vor Arbeit nicht, wo ihm der Kopf steht. „Ich bin hier quasi der Hausmeister“, sagt er lachend.